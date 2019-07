Mezi skvosty s vůní benzinu je Imperial Le Baron gabonského diktátora

Návštěvníci výstavy Skvosty s vůní benzínu se mohou těšit například na šest metrů dlouhý Imperial Le Baron, který používal gabonský diktátor při cestách za francouzskými prezidenty.

„Jsou tu auta, která dosud nebyla k vidění na výstavách v České republice. Jedním z nich je prototyp Le Ferrari Proto MP2. Je to testovací vozidlo, na kterém se zkoušely elektromotory na přední nápravě, projelo Afrikou,“ shrnul příběh černošedého ferrari v matné barvě Jaroslav Mužík z organizačního týmu třetího ročníku výstavy Skvosty s vůní benzínu.

Organizátoři předpokládají, že letos by do areálu Depo2015 mohla unikátní auta, kterých je kolem dvou stovek, přilákat přes deset tisíc zájemců.

Na výstavní ploše stojí Maserati MC 12, jedno z 50 vyrobených, cabriolet Porsche 911, který je jedním z posledních 315 vozů vyrobených v roce 1994, kdy jejich výroba definitivně končila.

V části věnované historickým vozům je Tatra 87 považovaná za vrchol předválečné nabídky aerodynamických modelů, ale také vše od trabantů přes škodovky, volhy až po závodní speciály.

Na koberci v jedné z hal je zaparkovaný šest metrů dlouhý černý Imperial Le Baron z roku 1968, který používal gabonského diktátor Omara Bongo při cestách za francouzskými prezidenty.

Teď je nepřehlédnutelné auto v Plzni, přijel s ním jeho majitel Filip Turek.

Auto dorazilo po vlastní ose. Ještě dnes bez problémů zvládá rychlosti i přes 200 kilometrů v hodině, spotřeba sedmilitrového motoru pak roste až ke 40 litrům benzinu na 100 kilometrů.

Filip Turek říká, že normálně se k autu s takovou historií nedá dostat. „Součástí mé práce je být automobilovým lovcem, hledám vzácná auta, která vlastně nejdou najít. Objevit takové auto je celoživotní práce a pátrání, takové nenajdete v běžné inzerci. Když už se přeci jen inzerát objeví, většinou je fiktivní, auto bývá v nějaké aukci a velice složitě se dopracováváte k jeho skutečnému vlastníkovi,“ nastiňuje muž peripetie při pátrání.

Když ho viděl poprvé, auto bylo v původním stavu s veškerým servisem, mělo najeto asi 52 tisíc kilometrů.

„Stav byl špičkový. Ale auto se muselo rozebrat a stejně se brzdy, podvozkové části a další věci musely uvést do originálního stavu. Auto má špičkový interiér, netknutou kůži, ta se jen impregnovala. Za svoji kariéru jsem neviděl auto v tak originálním stavu,“ shrnul Filip Turek, který vůz projíždí jen pětkrát do roka. V zimě jej dvakrát nebo třikrát nastartuje a o pár centimetrů popojede, aby co nejméně trpělo a pneumatiky nebyly po dlouhém stání na jednom místě šišaté.

Výstava v DEPO2015 startuje v pátek ve 14 hodin, zájemci se mohou přijít podívat během obou víkendových dnů vždy od 10 hodin.