Loďař prosazuje Havlovu lavičku na Vltavě, památkáři nechtějí přístaviště

Mezi lodí Marina u Mánesova Mostu a přístavem Pražských Benátek u Karlova mostu je nyní prázdný prostor, ale to by se do konce roku mohlo změnit.

Návrh Štěpána Rusňáka, který u restaurace Marina organizuje soukromé projížďky na lodích, počítá u snížené části Alšova nábřeží s umístěním plovoucí lavičky Václava Havla. Projekt už má kritiky, podle kterých vznikne jen nové přístaviště.

„Plovoucí lavička Václava Havla není žádným novým soukromým přístavištěm ani pražskou atrakcí. Bereme to jako obohacení veřejného prostoru a pražských nábřeží. Zároveň respektuje památkovou ochranu historického centra i unikátnost řeky Vltavy,“ řekl ke svému návrhu ředitel společnosti Presidential Cruises Štěpán Rusňák.

Ponton s lavičkou by měl být od nábřežní zdi vzdálený asi tři metry. Přístup na molo by byl možný nejen z Vltavy, ale i z nábřeží. Z toho by musela zmizet část zábradlí.

Podoba pamětní lavičky vychází z konceptu laviček architekta Bořka Šípka. Ty jsou rozmístěny po celém světě a jedna se nachází i na Maltézském náměstí na Malé Straně. Jsou to dvě židle s lípou prorůstající kruhovým stolkem.

Jaký by mělo dílo na vodě dopad na památkovou rezervaci, se ale odborníci neshodli.

K návrhu se zamítavě vyjádřili památkáři z Národního památkového ústavu (NPÚ), kteří se bojí nejen narušení panoramatu, ale i toho, že by se z mola stalo další přístaviště.

„Především nám záleží na panoramatické hodnotě nábřežní zdi. V tomto případě navíc nejde tolik o umělecké dílo, jako o přístaviště. Chceme dělat vše proto, abychom nedovolili, aby se z těchto míst staly další turistické atrakce,“ vyjádřil se ředitel pražského pracoviště NBÜ Ondřej Šefců.

Stanovisko NPÚ v podobných případech slouží magistrátu při schvalování projektů jako doporučení, ale magistrátní památkáři zaujali k lavičce kladný postoj. Jen uvedli podmínku, že plánované srdce zabudované v pontonu nesmí být osvětlené, jak bylo původně plánováno.

„Ponton s výtvarným dílem se bude uplatňovat ve staroměstské části vltavského panoramatu, ne však natolik rušivě, aby o jeho umístění mohl odbor památkové péče magistrátu rozhodnout jako o nepřípustném,“ píše magistrát v rozhodnutí, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Jen výstup a nástup

Památkáři z magistrátního Odboru památkové péče své rozhodnutí obhajují také tím, že s umístěním lavičky souhlasil Institut plánování a rozvoje či Povodí Vltavy.

Právě schválení projektu povodím je podmíněno tím, aby ponton nebyl určený k dlouhodobému stání plavidla, ale pouze pro obsluhu při nástupu a výstupu lidí. Zároveň by mělo být zajištěno odklizení pontonu v případě záplav do ochranného přístaviště.

Podle autora nápadu Štěpána Rusňáka bude v provozním řádu také uvedeno, že u pontonu mohou přistát jen pramice, šlapadla a elektrolodě.

„Lodní doprava se řídí pravidly, která jsou adekvátní pravidlům silničního provozu. Každý vůdce plavidla musí dodržovat a respektovat plavební znaky a tabulky, které si provozovatel plovoucího zařízení přesně nadefinoval,“ dodal k plánovanému provoznímu řádu Rusňák, jehož luxusní plavidla elektrický pohon mají.

Provozní řád bude také limitovat kapacitu, takzvanou obsaditelnost pontonu.

Magistrát další přístav nechce

Ponton s lavičkou a se schodištěm umístěným v nábřežní zdi by měl být hotový na připomínkové akce k výročí 17. listopadu.

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 9, která umístění pamětních laviček věnovaných Václavu Havlovi schvaluje, o projektu ví, ale konečné rozhodnutí si nechává až na chvíli, kdy bude mít Štěpán Rusňák všechna povolení.

Zatím není jasné, zda se je podaří sehnat. Rusňák musí s městem vyjednat nájemní smlouvu, ale vedení magistrátu není nápadu zcela nakloněno.

„Podle dokumentace se sice se stálým kotvením nepočítá, nicméně o lodním provozu nerozhoduje město Praha, nýbrž Povodí Vltavy. Jakmile bychom tedy jednou umožnili zřízení mola, nebudeme mít už dále vliv na to, jak se bude skutečně využívat. Praha jako vlastník pozemku nábřeží tedy s projektem nesouhlasí,“ dodala radní pro kulturu a turistický ruch Hana Třeštíková (Praha sobě).

Místo, kde by chtěl Štěpán Rusňák umístit Lavičku Václava Havla

V roce 2015 byla Lavička Václava Havla umístěna na Malé Straně.