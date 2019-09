Plot u stadionu je černá stavba na pozemku města, vadí kritikům v Týně

Nový plot lemující areál vltavotýnského fotbalového klubu FK Olympie rozděluje v posledních měsících část města. Obyvatelé okolních ulic v petici upozorňují na to, že ukrojil kus veřejného prostranství a navíc vzniká bez potřebného stavebního povolení.

Vedení klubu se proti kritice ohradilo s tím, že oplocení zamezí přístupu vandalů na hřiště a na hlavní tribunu.

Spor obou stran se dostal až na jednání zastupitelstva, které se mělo vyjádřit k petici nespokojených obyvatel i k „protipetici“ vedení klubu, kterou inicioval koaliční zastupitel Jan Meidl (Strana svobodných občanů – SSO).

„Na radnici přišly dva dokumenty, jeden žádá zachování volného prostoru v okolí fotbalového hřiště, druhý pro změnu ponechání plotu u hřiště. Jde o to, zda jednu z petic podpoříme,“ řekl starosta města Ivo Machálek (SSO) na zasedání.

Plot na místě roste už od první poloviny května, kdy si ho poprvé všimli obyvatelé nedaleké Ječné a Táborské ulice.

„Už tehdy jsme avizovali, že se nám to nelíbí, a podali jsme na město protest, ale nic se nedělo. FK Olympie věděl, že se kolem stavby vede spor, a měl možnost se k tomu nějak postavit, ale to neudělal. Dopadlo to tak, že se plot téměř dostavěl, přitom by nám v tuto chvíli stačilo jen projekt podle připomínek upravit,“ vysvětlila jedna z iniciátorek petice Veronika Švehlová Bullová.

Jenže největším problémem rozestavěného plotu není ani tak nevhodné umístění a jeho podoba jako spíše chybějící stavební povolení.

Meidl, který se navíc přímo na stavbě podílel jako jeden ze zhotovitelů, přiznává, že na vyjádření stavebního úřadu měl počkat. Zároveň ale poukazuje na to, že ohraničení areálu plotem bylo nezbytné.

„V areálu klubu se často pohybují různá individua, která zanechávají na tribunách a okolo trávníku nepořádek. Neradi bychom pak řešili problém s tím, že se tam nějaké dítě poraní o střepy nebo injekční jehly, které se tu objevují,“ podotkl Meidl s tím, že není pravda, že by se situaci nesnažil s vedením města řešit.

Starosta navíc poukazuje na to, že v tomto případě zatím k žádnému porušení zákona nedochází.

„Jednalo se o pochybení fotbalového klubu, ale zákon dovoluje udělení dodatečného stavebního povolení. Samozřejmě z toho radost nemám, ale nyní vše probíhá v souladu se zákonem,“ nevidí Machálek důvod stavbu nyní odstraňovat nebo zásadně upravovat.

„Staví se bez povolení na pozemku města“

To si však opozice nemyslí a jednotní v tomto bodě nejsou ani týnští radní. „I když se nejprve jednalo o úplném odstranění plotu, stačilo by v tuto chvíli plot posunout blíže k atletické dráze a zajistit splnění potřebných norem. Navíc mě zaráží fakt, že klub i přes upozornění pokračuje ve stavbě dál. Za současný stav si tak mohou sami,“ kroutil hlavou nad postupem klubu opoziční zastupitel Karel Hladeček (ProTejn).

Nad možností budovat černou stavbu na městském pozemku se pozastavuje i František Kobera (KDU-ČSL), uvítal by zahrnutí připomínek do nového návrhu, který by fotbalový klub měl stavebnímu úřadu předložit.

„Dnes už je pomalu potřeba povolení i na psí boudu, a tady se staví bez povolení na pozemku města. Kdyby záměr klubu prošel klasickým byrokratickým kolečkem včetně připomínkování, mohli jsme si toto všechno ušetřit,“ vytkl vedení klubu Kobera.

Iniciátorům původní petice však vadí ještě jedna věc. „Přišlo nám zvláštní, že ani město jako vlastník pozemku netušilo, že ten plot je černou stavbou. Teprve na základě podnětu začal stavební úřad případ řešit a zahájil řízení o odstranění. Navíc černou stavbou je i plot na druhé straně areálu, který tam stojí už více než dva roky,“ upozornila Švehlová Bullová.

Zastupitelé se minulý čtvrtek po hodině a půl trvající diskusi nakonec rozhodli ani jednu z peticí nepřijmout a schválili návrh na kompromisní stavební řešení plotu, o jehož podobě teprve budou jednat se zástupci obou stran.