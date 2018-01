VIDEO: Ples jako Brno bavil luxusem. Nechyběl kaviár ani statisícové dary

Ples jako Brno je nejluxusnější událostí brněnské plesové sezóny. Poslední dvě volné vstupenky organizátoři prodali dohromady za 100 tisíc korun. Jejich majitelé ale v ceně měli navíc víkendový pobyt v hotelu nebo bedýnku pravého šampaňského.

Večer si nenechala ujít těhotná miss Gabriela Lašková. Přišly také například Gabriela Partyšová, Jana Doleželová a Iva Kubelková.

„Je to velkolepé a příjemné. Jen nedávno jsem si utrhla koleno a jsem po plastice kolenního vazu, takže na žádné velké veletoče na parketu to nevidím. Spíše na ploužení s partnerem. Přesto všechno si to užívám,“ nechala se slyšet Kubelková.

Součástí akce je každoročně i charitativní dražba, jejíž výtěžek putuje na Nadační fond Pro dětský smích podporující těžce nemocné děti. Letos se na něj podařilo vybrat 1,5 milionu korun. Jen kytara s barevnými otisky rukou a podpisy členů kapely Lucie se vydražila za téměř půl milionu.

Jídlo tentokrát neodváželi pořadatelé ještě v noci bezdomovcům, ale rozhodli se jej věnovat matkám v azylových domech. Stejně jako tři tisíce květin, které sál zdobily.

O hudební doprovod se postaral Big Band Gustava Broma, slovenská zpěvačka Kristina a po půlnoci vystoupil Richard Krajčo, jehož doprovázel trumpetista Nikos Grigoriadis.

„Ve fotbale vám to nejde stejně jako nám v Baníku. Z toho taky máme radost,“ vtipkoval Krajčo s publikem. Zvlášť když mezi hosty viděl fotbalistu Petra Švancaru. „Až tu budete mít pořádný fotbalový stadion, my přijedem,“ vzkázal zpěvák.