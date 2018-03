Hvězdami plesu Beaty Rajské byly modelky i Janek Ledecký

Právě sázka na Janka Ledeckého, který se proslavil nejen jako úspěšný muzikant, ale čerstvě také jako otec dvojnásobné olympijské vítězky z Pchjongčchangu, byla trefou do černého. Atmosféru plesu v nabitém sále vygradoval před půlnocí svými nejslavnějšími skladbami.

„S Jankem jsem byla domluvená dlouho dopředu. Je to jeho první vystoupení po návratu z Jižní Koreje, kluci z kapely měli ještě ráno zkoušku,“ prozradila Beata Rajská.

A došlo i na Ester Ledeckou, zlatou medailistku ze snowboardového z paralelního obřího slalomu a lyžařského super-G, ve kterém zaskočila celý svět.

„To je pro jednu šikovnou holku, která zrovna dnes shodou okolností dosáhla na malý křišťálový glóbus v Turecku,“ zmínil Ledecký před songem Budu všechno, co si budeš přát. Ester Ledecká zrovna v sobotu dojela druhá v tureckém Kayseri a obhájila malý glóbus za triumf v celkovém pořadí paralelního obřího slalomu.

Publikum v sále reagovalo skandováním Ester, Ester…

Královně plesu a hostitelce frontman věnoval jiný song - Pěkná, pěkná, pěkná. „Měl jsem tu radost a čest současně, že mi k muzikálu Iago vytvořila nádherné kostýmy. Mám takový pocit, že tento ples je spojený s jejím jménem. Beato, tahle písnička je pro tebe,“ děkoval Ledecký.

S publikem se pak rozloučil dalším hitem Všechno bude fajn.

Ve svém domovském městě představila Beata Rajská výběr ze své aktuální kolekce Pipilotta neboli Pipi Dlouhá punčocha. Modely předváděly i úspěšné missky Veronika Chmelířová a Karolína Mališová. „Když mi malá Josefínka loni na začátku roku nakreslila obrázek, rozhodla jsem se pro svět pohádky. Nechala jsem se inspirovat dětskou fantazií, šatičkami na nedělní odpoledne či do kostela, pyžámky, uniformami tet z mateřské školy nebo hraním si na princezny. Spojila jsem svět dětí a dospělých,“ zmínila návrhářka zdroj své inspirace.

I Beata Rajská byla tak trošku v roli modelky, během večera se převlékla hned několikrát, na večer měla připravené dvoje šaty. „Ale hlavní jsou tady moje zákaznice, kterých je na plese hodně. Odpoledne mi volala jedna z nich, že jí manžel zapnul šaty a nemohla se z nich dostat ven. Poradila jsem jí, ať dají manikúrové nůžky do jezdce, a rozepnuli to. To jsou léta praxe u cirkusu,“ řekla s úsměvem Rajská.

Moderátorovi večera Petru Salavovi na pódiu prozradila své další plány. „Mám připravenou kolekci na letošní karlovarský filmový festival, částečně už mám připravené i materiály na rok 2019,“ řekla Rajská.

Během večera zazpívali také Bořek Slezáček a Tereza Kerndlová, k tanci hrála kapela Marathon Band i cimbálovka.

Ale o zábavu bylo postaráno i při losování tomboly. Hlavní cenu – luxusní sofa - vyhrál právě Petr Salava. „To by bylo nefér, sofa si nevezmu, budeme losovat znovu,“ zareagoval a vysloužil si potlesk. „Přitom tady mám náklaďák,“ pobavil zaplněný Dům kultury.