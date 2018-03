Plat větší než hejtman, k tomu auto a byt. Města zoufale shánějí pediatry

„Věřte, že tímto způsobem odcházím velmi nerada. Povolání lékaře je krásné, ale náročné a vyčerpávající a já ze zdravotních a rodinných důvodů již potřebuji odejít,“ vzkázala odcházející lékařka Blanka Špalková svým pacientům prostřednictvím otevřeného dopisu.

Špalková ale odchází s hořkostí, čímž je dán i omluvný tón jejího dopisu. Plánovala, že by za ni mohl praxi převzít nový pediatr, s nímž by spolupracovala a zastupovala ho v době nemoci. Neztratila by tak kontakt se svými pacienty a dokončila svou práci.

Garantovaný příjem 100 tisíc korun nezabral

Navzdory tomu, že odchod na odpočinek avizovala už před dvěma lety, nový lékař není. Společnost MediClinic, která provozuje ordinaci Špalkové, žádného na trhu práce nesehnala. Tvrdí, že noví pediatři prostě nejsou. A ti, co už někde lékařskou praxi provozují, se stěhovat nechtějí.

„Už nevíme, co víc nabídnout. Od města mohl dostat služební byt, my nabízeli služební vůz. Jdeme už dokonce tak daleko, že jsme chtěli sehnat práci i pro partnera lékaře. Nabídku jsme prezentovali také na lékařských kongresech. Nikdo nejeví zájem,“ popisuje situaci personální ředitelka MediClinicu Věra Mechlová.

Pediatr by přitom měl garantovaný příjem 100 tisíc korun, nabízí MediClinic. Tedy více než hejtman Libereckého kraje. Nezabralo to.

„Sama mám dvě děti a chápu, jak je to pro maminky nepříjemné, ale v Doksech jsme museli přerušit provoz ordinace,“ dodává Mechlová.

Starostka Doks Eva Burešová si nezájem lékařů odejít pracovat k Máchovu jezeru vysvětluje tím, že by problém pouze přesunuli jinam. „Když někoho přesvědčíte, aby šel k nám, vznikne díra někde jinde. Musel by opustit svou praxi, nechat tam pacienty. Rozhodnutí by to nebylo snadné,“ míní starostka.

Radnice v Doksech se rozhodla již tak exkluzívní nabídku ještě vylepšit a shání lékaře do prostor, které mu sama poskytne. K tomu chce lékaři vyplácet ještě po dobu tří let roční bonus 100 tisíc korun.

Hejtman: Situace je zoufalá

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta chce o problému hovořit i s ministrem zdravotnictví na výjezdním zasedání vlády v Libereckém kraji, které proběhne 13. března.

„Situace je zoufalá. Podle vyhlášky má být dostupnost dětského lékaře zajištěna do 35 kilometrů od místa bydliště. Čili pro Doksy to znamená, že mají jezdit do Mladé Boleslavi nebo do České Lípy. To je výsměch, to nemohou zákonodárci myslet vážně. Jak to chtějí vysvětlit rodičům malých dětí? Neustále se zřizují ordinace lékařů ve velkých městech, ale na malá města nikdo nechce. Myslím, že lékaři, kteří budou ochotni jít pracovat do menších měst a příhraničí, by měli dostat nějakou podporu, jinak je sem nedostaneme,“ řekl Půta.

Podobná situace je v Chrastavě. Tam k 31. březnu končí pediatrička Ivana Hampejsová a druhá dětská doktorka ve městě také do pár let skončí. Ani roční hledání náhradníka, na němž se podílelo město, nezabralo.

„V celé šestitisícové Chrastavě dosud byli dětští lékaři jen dva, nyní zůstane jedna dětská lékařka, a to ještě v důchodovém věku. Navíc naši lékaři mají ‚rajon‘ zahrnující nejen Chrastavu, ale i sousední obce. Je to oblast tak pro přibližně devět tisíc lidí. Situace je tedy pro Chrastavu, ale i okolní obce více než kritická,“ napsal starosta Michael Canov v dopise adresovaném ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.



Na Frýdlantsku jsou pediatři tři

Bez pediatrů jsou také na Frýdlantsku. V roce 1990 jich tu působilo šest, dnes tři, z toho dva v důchodovém věku. Frýdlant shání dětskou doktorku od října 2017.

V Novém Městě pod Smrkem už vyhlásil dětský lékař stop stav na přijímání dalších dětských pacientů. Od odcházející pediatričky převzal 250 dětí a víc už nezvládne. Rodiče dětí odkazuje na zdravotní pojišťovny, ať jim pomohou.

„Pediatra se nám nedaří sehnat, dáváme inzeráty na všechny strany, nabízíme byt, vybavení ordinace, všechno možné. Je to zoufalé, jsme úplně... ani se to nedá slušně říct kde. Dětští lékaři nejsou, je to ještě horší situace než u praktických lékařů pro dospělé,“ zlobí se starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Frýdlant má sedm tisíc obyvatel a jen jedna ordinace dětského lékaře je pro město nepředstavitelná.