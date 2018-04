Žena chce milion za nezdařenou operaci prsu. Porušila léčbu, řekl svědek

Soud kauzu řeší už čtyři roky. Jednašedesátiletá žena podstoupila plastiku prsu v roce 2011, operace ji přišla na více než sedmdesát tisíc korun. „Po klinice jsem chtěla, aby mi udělali souměrná prsa,“ řekla vdova po americkém manželovi.

Hned po první operaci začala mít zdravotní problémy. „Když jsem se ráno po operaci probudila, tak se hned objevil zánět a prso mi začalo rychle natékat,“ líčila žena.

„Sestřička, která mi to ráno přišla udělat převaz, na chvilku odešla a mně z toho začala téct krev. Křičela na mě, co jsem s tím dělala. Já jí říkala, že nic, že mi to prasklo samo. Pak jsem dostala antibiotika a každý druhý den jsem musela jezdit k lékaři, který mi z prsa bolestivě vymačkával hnis,“ popsala.

Konzervativní léčba ale nezabrala a lékař ženu poslal znovu na operaci. „Bylo to strašné, omdlévala jsem a pořád jsem se musela škrábat po těle. To bylo asi tím, jak se mi hnis dostával do těla. Pak mě čekala operace a lékaři mi předvedli, co se nesmí - vyndali mi implantát z prsa, pouze ho vymáchali v nějakém dezinfekčním prostředku a vrátili zase zpět,“ zmínila.

Po probuzení z narkózy jí prý lékař řekl, že prs byl ve strašném stavu. „Řekl mi, že můžu být ráda, že mi ho celý nemuseli uříznout,“ řekla.

Několik týdnů po operaci odletěla z rodinných důvodů do Ameriky.

„Šla jsem za lékařem, jestli mohu letět, abych to zdravotně zvládla. On mi řekl, že můžu. Potom jsem tedy odletěla. Jelikož jsem tam dříve žila, tak jsem tam měla i vlastního lékaře. Ten mě poslal ke třem dalším lékařům, kteří mi nezávisle na sobě řekli, že pokud to nepůjde ven, dostanu sepsi. Takže mě vzali rychle na operaci,“ popsala.

Po návratu do Česka ji čekaly další operace. „Našla jsem si kliniku v Praze, kde mi řekli, že to v Sanusu takto dělat neměli,“ poznamenala.

Bývalý přítel už se ženy nezastává

Obhájce Sanusu se snažil vyvrátit všechna tvrzení žalobkyně. Žena podle něho nedodržela doporučený léčebný režim. Obhájce se na to u soudu ptal i jejího bývalého přítele, který v líčení vystupuje jako klíčový svědek.

„Byl jste u toho, když ženu lékaři poučovali o dodržování určitých opatření? Nosila doporučený stahovací pás na prsa? Slyšel jste, jak jí lékař doporučuje a vysvětluje rekonvalescenci?“ tázal se obhájce.

Bývalý přítel stál původně na straně poškozené. U středečního jednání se už ale ženy příliš nezastal. Podle něj nedodržela rady lékařů při rekonvalescenci.

„Když jsem ji vyzvedával na klinice, tak ji ještě lékař upozorňoval, co má a nemá dělat. Také dostala stahovací pás na prsa, který si neměla sundávat, ale já ji viděl několikrát, jak ho měla dole. Pamatuji si, jak jí v Sanusu primář říkal, že o sebe má pečovat,“ řekl svědek.

Přiznal, že ženu opustil právě kvůli zohyzděnému prsu. „Bylo celé nateklé a měla v něm horkost. Náš vztah kvůli tomu vygradoval. Říkala, že se mnou nemůže být, že je poškozená. Styděla se přede mnou svléknout,“ řekl před čtyřmi lety ve výpovědi, která se u soudu nyní četla.

„Seznámili jsme se s paní M. v roce 2011, když plánovala plastiku prsou. Stále říkala, že je nemá souměrná, ale já takový pocit neměl a přišlo mi to zbytečné. Snažil jsem se jí to rozmluvit, ale ona to prostě chtěla. Sháněla na internetu, co a kde by jí to udělali. Pak našla právě hradeckou kliniku,“ vypověděl.

Podle jeho slov klinika plastiku udělat nechtěla, jelikož tam bylo velké zdravotní riziko, žena totiž už dříve prodělala rakovinu prsu a byla zraněná po autonehodě.

Není to první stížnost

Soudce případ nyní odložil, další jednání je naplánované po vypracování znaleckých posudků.

Obhájce kliniky se odmítl k případu blíž vyjádřit a odkázal na zástupkyni Sanusu. Její vyjádření po telefonu se však ani po několika pokusech nepodařilo získat.

Není to poprvé, kdy se tato žena soudí kvůli nepodařené operaci. Před čtyřmi lety odvysílala TV Nova reportáž, ve které popsala soudní spor s Nemocnicí Litomyšl, kde si nechala voperovat čočky, aby nemusela nosit brýle. Zákrok se ale nepodařil a pacientka si stěžovala, že vidí neostře. Soud jí přiznal osmdesátitisícové odškodné.