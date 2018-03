I za humny vašeho domu čeká něco zajímavého, říká režisér Planety Česko

Není to sázka na jistotu. Vypustit do světa film, jehož hlavními hrdiny jsou zvířata z české kotliny. Jednaosmdesát minut českého dokumentu se však netají touhou uspět a oslovit zejména dětskou část publika.

„Je to pokus. Pro úspěch filmu jsme udělali vše. Má dobrý zvuk. Přeju si, aby oslovil mladší část publika, která pak najde cestu do přírody,“ líčí Polák.

Film charakterizuje jako snímek o přírodě bez předsudků a o zvířatech v české kotlině. Za některými záběry se vydal pěšky, někam vyjel na kole a dál po republice autem.

A všude se on a jeho štáby proměňovali v rybáře, čekající na ten nejlepší úlovek, přesněji záběr. Třeba tehdy, když kamera zpomaleně pozoruje, jak se barevný ledňáček proměňuje v obratného predátora, který se mžikem ponoří pro rybí kořist pod vodní hladinu.

„Třeba sysel na Mladoboleslavsku nebyl takový problém, jako plaší bobři,“ říká režisér, který vnímá neuvěřitelnou a samoobnovovací schopnost přírody.

„Často v nás převládá pocit, že jí musíme pomáhat, a přitom máme jen sedět a pozorovat, jak to má vymyšlené. Ten její koloběh mluví za vše,“ řekl Polák.

Za rok a půl neustálého pobytu v přírodě si ujasnil, jak silná je a jak ji lidé podceňují. „Příroda má nezměřitelnou sílu,“ říká.

Hádkova znalost přírody prospěla kvalitě filmu

Kromě vyčekaných scén ze života zvířat doprovázelo natáčení také nepříhodné počasí.

„Potřebovali jsme natočit listonohy, jejichž larvy žijí v blátě kaluží. Jenže bylo sucho a my celé léto čekali. A dlouho marně. Pak jsme točili v Krkonoších a nebyl sníh, když jsme potřebovali. Výkyvy počasí nám často znepříjemňovaly práci,“ připouští Polák.

VIDEO: Ukázka z celovečerního filmu Planeta Česko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Půl roku pak tvůrci seděli zavření ve studiu a z hodin natočených záběrů tvořili lyrický příběh české přírody. A zejména pilovali komentář k celému filmu.

„Se zvukem a komentářem jsme si dali velkou práci. Ostatně umožňoval nám to rozpočet, neboť film vznikl v rámci projektu Příroda – koho to zajímá, který financovaly norské fondy, a proto mohl vzniknout i náš film,“ řekl Polák.

Tvůrci hledali formu, jak převyprávět film divákům. Pohrávali si s možností nechat film vyznít jako meditaci, nakonec ale zvítězila cílová skupina, a to jsou děti. Srozumitelnost dodala ich forma komentáře, hlas neměl být vypravěčský, ale klukovský, aby zaujal a byl blízký náročnému dětskému divákovi.

„Proto padla volba na Kryštofa Hádka. Ten také velkou měrou přispěl k úpravě komentáře. Jednak si jako herec upravoval text stylisticky, aby byl srozumitelnější, vstupoval však i do odborné stránky komentáře, jeho znalost přírody prospěla kvalitě filmu,“ říká Polák, který už pracuje na dalších projektech. V hlavě má další přírodopisné filmy, ovšem silně si pohrává i s myšlenkou natočit dobrodružný film pro děti.

„Láká mě dětský dobrodružný fantasy film. Děti a příroda funguje dobře, ale v oblasti dětského filmu máme jakýsi dluh. V tom jsme jako tvůrci ustrnuli. Dokument je vázaný na to, co příroda dovolí, v hraném filmu si mohu dovolit do něj vstoupit a vyhrát si s ním,“ řekl Polák.