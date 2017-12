Do dvou let by v Gutech mohl zase stát dřevěný kostel. Žháře čeká soud

„Pochopitelně cítíme zármutek, že kostel už není. Ale současně zůstává naděje jeho obnovy a radost, kolik lidí má toto místo ve svých srdcích. To nás všechny povzbuzuje do další práce,“ poznamenal gutský farář Kazimierz Plachta.



Duchovního velmi potěšila účast lidí na bohoslužbách. Vždyť na půlnoční mši přijely přes dvě stovky nejen věřících. Další setkání se koná na Silvestra v jedenáct hodin.

Ostravsko-opavské biskupství coby majitel kostela už má harmonogram stavby repliky svatostánku. Ještě v zimě se musejí pokácet stromy, ze kterých budou kmeny – základ budoucí církevní stavby.

Znovuotevření je možné již na podzim roku 2019

Biskupství už dříve řeklo, že stromy chce vytěžit v Beskydech. „To kvůli autenticitě stavby,“ vysvětlil vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek. Základ budou tvořit duby, chybět nebudou jedle ani smrky.

V příštím roce se rovněž bude vyřizovat stavební povolení a pak začne stavba. Pokud bude vše pokračovat bez komplikací, hotovo by mohlo být na konci roku 2019. „Je možné, že kostelík bude lidem otevřen už na podzim přespříštího roku,“ upozornila starostka Třince Věra Palkovská.

Podle faráře Plachty není důležité, kdy se replika kostelíku otevře. „Jen ať je stavba co nejvíce kvalitní. Jestli se tak stane v roce 2019, nebo o rok později, to vůbec nerozhoduje. Pro příští rok víme, že vánoční bohoslužby budou ještě bez kostelíku, ale už snad vedle jeho stavby. To by bylo povzbuzující,“ řekl farář.

Třinec chystá s muzeem výstavu

Třinec záhy poté, co kostelík sežehly plameny, založil sbírku na obnovu interiéru. Starostku těší, že i pět měsíců poté suma zaslaných peněz dále roste. Na kontě den před Vánocemi leželo 3 056 973 korun.

„Dárci jsou nejen z našeho města a okolí, ale z celé republiky,“ přiblížila starostka. Na účet putují i výtěžky dobročinných akcí, těsně před Vánocemi se například v nedalekém Hnojníku konal benefiční koncert.

„V září příštího roku snad budeme vědět, kolik peněz bude přesně potřeba. Pomůžeme, jak to bude možné,“ dodala starostka s tím, že město společně s Muzeem Těšínska uspořádá v létě výstavu o historii gutského kostela.

Na místo původního kostelíku se na jaře možná ještě vrátí archeologové, kteří místo zkoumali už na podzim.

Zatím se jim nepodařilo potvrdit, že kostel ze 16. století měl svého předchůdce. Ale nález keramiky a dalších artefaktů ukazuje, že tam, kde kostel stál, lidé určitě pobývali.

V příštím roce by se rovněž měl konat soud s trojicí mladíků ve věku 18 a 19 let, kteří podle policie mají konec kostela na svědomí. Pořídili si hořlavinu a kostel v noci na 2. srpna zapálili. Nyní jim za obecné ohrožení hrozí až patnáctileté vězení.

„Ukončení vyšetřování předpokládáme na přelomu ledna a února. Záleží na tom, kdy znalci dokončí své posudky,“ zmínil státní zástupce Josef Šuhaj.

V Gutech na Frýdecko-Místecku v noci na 2. srpna shořel kostel ze 16. století: