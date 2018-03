Starostka Marie Širajchová proto Rádiu Impuls řekla, že zatím má radost: „Já to beru jako dobrou zprávu. Myslím si, že toho asfaltu už je všude dost. Že by se to tam opravdu mělo jen zpevnit a udělat dřevěné mostky, aby se tam dalo procházet… Myslím, že přes Stvořidla by to mělo být takto přírodní…“.

Starostka Marie Širajchová ale čeká, že Světlá ani Ledeč nad Sázavou to nevzdají a odvolají se na kraj. Trpišovice se ale svým negativním postojem podle ní také tajit nebudou…