Moravskoslezským pivovarům se loni dařilo, pomohlo hlavně teplé počasí

Přes 600 milionů korun letos investuje nošovický pivovar Radegast do nové linky na stáčení piva do plechovek. Slibuje si od toho další navýšení prodeje.

„Značce Radegast se loni dařilo růst o třináct procent. Investujeme do nové linky i proto, abychom dále navýšili kapacitu výroby,“ potvrdil manažer pivovaru Ivo Kaňák.

A dařilo se i největšímu ostravskému pivovaru. „V roce 2018 zaznamenal pivovar Ostravar nárůst prodeje o šest procent, což je nejvyšší meziroční růst za posledních deset let,“ konstatoval Pavel Barvík, manažer komunikace skupiny Pivovary Staropramen, do níž Ostravar patří.

Konkrétní čísla, tedy kolik pivovary Radegast a Ostravar loni uvařily piva, však nezveřejňují.

Za úspěšný považují loňský rok i někteří majitelé a sládci menších pivovarů v regionu. Pro některé byl loňský rok s extrémně suchým létem rekordním.

„Byl to jeden z nejlepších roků, které pamatuji. Bylo to dáno jak počasím, tak tím, že se nehoníme s cenou. V loňském roce jsme uvařili 850 hektolitrů piva, letos by to mohlo být ještě lepší. Právě totiž přidáváme ve sklepě další dva tanky. Je to investice za zhruba 200 tisíc korun,“ řekl Vít Lanča, majitel Minipivovaru Hukvaldy.

Přílišné vedro je kontraproduktivní

Dobře se podle něj vyvíjí i letošní rok. „Mohla by to být dobrá sezona. Svou roli samozřejmě bude hrát počasí. Třeba přímo ultravedra pivovarům moc nesvědčí, to se lidi nechtějí příliš hýbat, nechce se jim chodit ven, jsou raději doma. Optimální jsou pro nás slunečné dny s teplotou okolo pětadvaceti stupňů, to je o pivo největší zájem,“ přiblížil Lanča.

Ani zástupci dalších pivovarů si nestěžují. „Velice teplý byl už loňský květen, takže sezona byla velice dobrá,“ hodnotí Petr Krpec, vrchní sládek Městského pivovaru ve Štramberku.

Firma vedle Štramberka vaří pivo také v nedalekých Kozlovicích. „Úplně rekordní loňský rok nebyl, ale co pamatuji, tak byl druhý nejlepší. Výsledek závisí hlavně na počasí, navíc výroba piva nějakou dobu trvá, takže se nedá okamžitě reagovat třeba na skokové zvýšení poptávky. Loni jsme uvařili okolo 170 hektolitrů piva ve Štramberku, v Kozlovicích pak zhruba 900 hektolitrů,“ uvedl Krpec.

Trh minipivovarů je prý už nasycený

A loňský rok si pochvaluje i Dušan Holý, jednatel Beskydského minipivovárku v Ostravici. „Díky příznivému létu šlo opravdu o nadprůměrnou sezonu, uvařili jsme přibližně osm tisíc hektolitrů piva, hlavně speciálů,“ přiblížil Holý.

Do dalšího rozvoje investovali v Ostravici poněkud netradičně. „Pro medové pivo jsme si pořídili vlastní včelstva, dále jsme vysadili švestkový sad, máme svoji bylinkovou zahrádku,“ vyjmenoval jednatel ostravického Beskydského pivovárku. Za spíše průměrnou považuje loňský rok Mojmír Velký, majitel pivovaru Koníček ve Vojkovicích.

„Start roku byl dobrý, ale o prázdninách prodej piva stagnoval. Trh malých pivovarů je nasycený, není už moc místa kam růst,“ poukázal Velký s tím, že v loňském roce firma uvařila přes deset tisíc hektolitrů piva.