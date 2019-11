Zpustlý karlovarský pivovar půjde k zemi, místo něho vyroste nová čtvrť

„Musíme koordinovat postup v rámci územního plánu a územního řízení,“ konstatoval náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek. Podíl města je podle jeho slov jasný. Přes pozemky investora totiž vede propojení zamýšleného mostu, který by měl být prodloužením Charkovské ulice se Sokolovskou ulicí.

Vedoucí projektu bytové výstavby v Rybářích Miroslav Příkop už v minulosti na toto téma s karlovarskými radními jednal. „Tato možnost se přímo nabízí,“ uvedl k možnému propojení obou břehů Ohře.

Radnice vidí podle Trtkových slov celý projekt Nového centra Rybáře pozitivně. „Po urbanistické stránce bude investor spolupracovat s Kanceláří architektury města. Naším zájmem je posunout projekt dál, aby mohla začít jeho realizace,“ naznačil náměstek.

Dořešit je podle jeho slov nutné také napojení chystaného bytového komplexu na stávající komunikace v Rybářích.

Podporu města už dříve naznačoval náměstek Petr Bursík. „Zpracovatel studie má reálný a citlivý přístup k danému území,“ pochvaloval si projekt letos v létě, kdy jej investor představil radním (podrobněji v článku V bývalém karlovarském pivovaru vznikne nová bytová čtvrť).

Areál bývalého karlovarského pivovaru se po dlouhá léta objevoval v anketách jako jedna z největších ostud lázeňské metropole. Majitelem zdevastovaného objektu je od začátku loňského roku podnikatel Alisher Kasymov.

„Šli jsme do toho, protože jsme viděli potenciál toho místa. Jednali jsme o tom už dlouho, zvažovali jsme, co nám projekt přinese a co to bude stát. Ve finále jsme dospěli k názoru, že bychom z areálu pivovaru mohli v budoucnu udělat velice krásné místo,“ vysvětlil podnikatel důvod, proč se pustil do přeměny zpustlého areálu.

Bývalý pivovar půjde k zemi

V příštím roce by už mohla začít výstavba první etapy celého projektu. Ta zahrnuje dva polyfunkční objekty, v nichž budou kromě bytů i prostory pro podnikání, menší bytové domy a řadové rodinné domy. Pokračovat by se mělo ve druhé etapě v dolní části areálu, kde by měly vyrůst další bytové domy nabízející přímý výhled na řeku.

O budoucnosti druhé etapy však rozhodne obchodní úspěch první části projektu. „V souvislosti s druhou etapou zatím neplánujeme žádný časový harmonogram. Navíc se dá tato výstavba rozložit do postupných kroků,“ naznačil postup prací vedoucí projektu Miroslav Příkop.

Ještě předtím ale půjde k zemi bývalý objekt pivovaru. Autoři projektu dostali pro tento krok zelenou od všech zainteresovaných orgánů včetně památkářů. „S nimi budeme spolupracovat i nadále. Jejich názory a stanoviska jsou pro nás vždy důležitá. Chceme ale brát v úvahu i názor samotných lidí, kteří v dané lokalitě žijí, aby se podařilo projekt do daného území opravdu dobře zasadit,“ komentoval první krok k Novému centru Rybáře Alisher Kasymov.

V konečné fázi by v Centru nové Rybáře mělo vzniknout 250 bytů. Podle nejoptimističtějších odhadů Kasymova by celý areál mohl být hotový do roku 2023.

„Zatím jsme nerealizovali stavbu tak mohutného rozsahu. Bude samozřejmě záležet na poptávce. Záleží ale také i na postupu úřadů. Doufáme i v maximálně možnou podporu města,“ naznačil v minulosti duchovní otec celého projektu.