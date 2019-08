V bývalém karlovarském pivovaru vznikne nová bytová čtvrť

A radní si prezentaci pochvalovali. „Kdyby byla takto prezentovaná každá studie, bylo by to na značku kvality,“ komentoval představení projektu náměstek primátorky Petr Bursík.

„Zpracovatel má reálný a citlivý přístup k danému území. Projekt nyní postoupí do další fáze,“ řekl Bursík.

„Studii bychom chtěli mít hotovou a schválenou do konce léta tak, aby se dala takříkajíc překlopit do dokumentace pro územní řízení,“ naznačil další postup vedoucí projektu Miroslav Příkop. Jeho nejoptimističtější odhad je, že v roce 2022 by mohla stát první etapa výstavby.

„Do konce roku bychom chtěli mít za sebou územní řízení tak, abychom v prvním kvartále roku 2020 získali územní rozhodnutí a na podzim začali stavět. Doufáme, že město náš záměr podpoří,“ naznačil Příkop.

Chátrající areál bývalého pivovaru se v anketách pravidelně objevuje jako jedna z největších ostud Karlových Varů. Jeho budoucnost má od začátku minulého roku v rukou karlovarský podnikatel Alisher Kasymov.

„Šli jsme do toho, protože jsme viděli potenciál místa. Jednali jsme o tom už dlouho, zvažovali jsme, co nám projekt přinese a co to bude stát. Ve finále jsme dospěli k názoru, že bychom z areálu pivovaru mohli v budoucnu udělat velice krásné místo,“ řekl podnikatel.

Nové centrum Rybáře

První etapa projektu, která zahrnuje výstavbu dvou polyfunkčních objektů, v nichž budou kromě bytů i prostory pro podnikání, menších bytových domů a řadových rodinných domků, dostala název Nové centrum Rybáře.

„Na studii pracuje brněnská architektonická kancelář Consequence forma,“ řekl Miroslav Příkop. Brněnskou firmu autoři záměru vybrali pro její zkušenosti s moderními urbanistickými celky. „Ve Vídni například dělali zakázky pro město,“ konstatoval Alisher Kasymov.

Součástí prezentace projektu před karlovarskými radními byla i vize dopravního řešení lokality. Podle Příkopa se nabízí například přímé napojení na most přes Ohři, který chce výhledově město vybudovat jako prodloužení Charkovské ulice.

„I o této možnosti jsme s radními diskutovali,“ řekl vedoucí projektu. Druhá etapa předpokládá výstavbu dalších bytových domů v dolní části areálu s výhledem na město a řeku. O její budoucnosti však rozhodne obchodní úspěch první části projektu.

„V souvislostí s ní zatím neplánujeme žádný časový harmonogram. Navíc se tato výstavba dá ještě dále etapizovat,“ naznačil Příkop.

250 nových bytů

Toho ještě čeká další část informační kampaně k projektu. V ní se hodlá zaměřit na obyvatele Rybář, kterých se výstavba dotkne nejvíce.

„Chceme se s nimi setkávat jak osobně, tak například formou informační tabule u areálu pivovaru, na níž celý projekt představíme. Výhledově vzniknou i jeho internetové stránky,“ dodal vedoucí projektu.

V Rybářích by mohlo v konečné fázi vzniknout až 250 nových bytů s vysokým standardem bydlení.

„Předpokládáme, že se najde dost lidí, kteří budou mít zájem je koupit. Počítáme s cenou na místním bytovém trhu obvyklou, která by měla být dosažitelná pro široký okruh veřejnosti,“ nastínil Alisher Kasymov.