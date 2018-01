Pivovar Budějovický Budvar mění marketing. Oddělení přesunul do Prahy

V Manchesteru můžete na skleničku zajít třeba do podniku Science+Industry. Pokud zde zmíníte svůj původ, je pravděpodobné, že vám barman nabídne drink s názvem The Czech Mate. Kromě ginu, vermutu nebo banánového sirupu je jednou z přísad i pivo z Budějovického Budvaru.

„Inspirován je zimou. Je to období, kdy se lidé navzájem setkávají,“ říká barman Jack Barrott v krátkém videu na webu czechstories.com. Objevují se tam netradiční recepty, které připravují barmani z různých anglických měst, jako je Bristol nebo Sheffield, a používají v nich právě pivo z Budějovic.

Podle aktivity na sociálních sítích je Budvar na ostrovech velmi aktivní. Na Facebooku má účet @BudvarUK dokonce víc sledujících než @BudweiserBudvar.

Ukazuje to, jak moc chce národní podnik zaměřit svou aktivitu na zahraničí. Spojení marketing a Velká Británie je navíc úzce spjato s novým ředitelem Petrem Dvořákem, který do loňského jara řídil marketing značky Pilsner Urquell v Londýně.

A právě v této oblasti nyní zažívá národní podnik menší zemětřesení. Oddělení se totiž od 1. dubna letošního roku přesouvá z Českých Budějovic do Prahy.

„Nové organizační uspořádání bude štíhlejší a zároveň efektivnější a pružnější. Nová struktura umožní lépe plnit strategii firmy s důrazem především na prémiového zákazníka v segmentu on-trade (prodej v hotelech, restauracích, kavárnách a na dalších místech spotřeby, pozn. red.) na domácím i exportním trhu,“ okomentoval změnu mluvčí pivovaru Petr Samec.

Restrukturalizace má posílit roli marketingu, který je z hlediska konkurenceschopnosti národního podniku do budoucna klíčovou oblastí. Z toho důvodu vznikla také nově pozice ředitele marketingu, který bude členem top managementu podniku. V minulosti byla tato funkce o jednu řídicí úroveň níže.

Místo od ledna obsadil Marek Tovaryš, který má dlouholeté zkušenosti z pivovarnictví. Mezi roky 1995 až 2005 pracoval v Pivovarech Staropramen, naposledy jako ředitel pro marketing a inovace.

„Poté působil jako business a marketing konzultant, mimo jiné i pro společnosti z oblasti pivovarnictví a gastronomie: Airest, Ambiente Group, Lagardere Travel Retail, Molson Coors či Pivovar Únětice. Jeho úkolem bude rozvoj nové strategie na domácím i exportním trhu,“ shrnul mluvčí. Marek Tovaryš na otázky MF DNES neodpověděl.

To však není jediná změna. Podle informací MF DNES opustilo marketingové oddělení několik zaměstnanců. Přesné číslo ale národní podnik neuvedl.

„Dojde ke vzniku zcela nových pracovních pozic v Praze. Pro pivovar budou nadále pracovat i někteří lidé ze současného marketingového oddělení,“ zareagoval na dotaz k podrobnostem Samec.

Posílit jméno Budvaru bylo jedním z cílů, který na jaře loňského roku nový ředitel zmínil při svém nástupu do funkce.

„Mezi strategické cíle patří mimo jiné hledání nových obchodních příležitostí, zvyšování objemu exportu, globální posilování značky Budweiser Budvar, zvyšování prestiže českého piva jako světového fenoménu a posílení pozice značky v tuzemském prémiovém segmentu,“ shrnul mluvčí pivovaru.

Zůstane stadion Budvar arénou?

Národní podnik bude řešit i jedno českobudějovické téma. Čeká ho rozhodování, zda bude jeho jméno dál zdobit zimní stadion. Smlouva na název Budvar aréna je platná do konce května. Jednání mezi zástupci Budvaru a města, které je majitelem stadionu, se budou odvíjet hodně podle toho, zda nyní prvoligový ČEZ Motor České Budějovice postoupí do extraligy.

„Na další jednání je teď ještě čas. Zatím jsme v naději, že se hokejistům podaří postoupit. Ve chvíli, kdy bude situace jasná, tak by mělo velmi rychle padnout rozhodnutí. Otázkou je, jestli se dohodneme na pokračování, či nikoli,“ reagoval budějovický primátor Jiří Svoboda.

V případě, že by k prodloužení, nebo uzavření nové smlouvy s Budvarem nedošlo, bude přes léto radnice hledat dalšího zájemce, který by měl zájem spojit své jméno s arénou.

Komplikace je v tom, že na extraligových stadionech je v současné době oficiálním pivem Radegast. V Českých Budějovicích se nyní celkem logicky čepuje budvar. Pokud by chtěl pivovar zůstat se svým pivem v hale i po postupu, stálo by ho to navíc 13 milionů korun, tolik se platí za udělení výjimky.

Město bude chtít smlouvu o název uzavřít na období čtyř až pěti let. Současná smlouva je nastavená tak, že pivovar platí městu za jméno arény dva miliony korun ročně. Budvar aréna nese tento název už šestnáctým rokem.