Bernard chce rozšířit pivovar v centru Humpolce, čelí rozezleným lidem

Středeční zasedání humpoleckého zastupitelstva, které se změnou územního plánu zabývalo, bylo místy velmi emotivní a vyostřené. Kontroverzní bod se týkal změny využití pozemků v těsném sousedství Rodinného pivovaru Bernard, který se nachází v historickém centru města. Podnik tam plánuje vybudovat ležácké a kvasné tanky.

Po dlouhé debatě jednadvacetičlenné zastupitelstvo změnu neodsouhlasilo osmnácti hlasy. Zastupitelé doporučili pivovaru v případě nové žádosti zohlednit mimo jiné studie Horního a Dolního náměstí či lokality Zichpil a ctít závěry komise pro architekturu a urbanismus, která změnu projednávala.

Ještě před zastupitelstvem dorazila vedení radnice petice třiačtyřiceti obyvatel města žijících v okolí pivovaru, kteří se změnou územního plánu nesouhlasí.

„Obáváme se, že rozšíření výroby s sebou přinese poškození životního prostředí, zvýšenou prašnost, hlučnost. Zároveň to přispěje ke zhoršení již tak špatné dopravní situace,“ stojí v textu petice.

Pivovar potřebuje rozšířit kvůli pivu určenému na export

Další odpůrci přišli na zastupitelstvo osobně. „Vadí mi kamiony jezdící do pivovaru, které mi staví na mém pozemku, opírají se mi o barák. Dále je to prach, zápach,“ vypočítala negativa života vedle pivovaru jedna z nejhlasitějších odpůrkyň.



Pivovar Bernard požádal již na začátku srpna tohoto roku o možnost projednání změny územního plánu. Předseda představenstva firmy Stanislav Bernard na zastupitelstvu zdůvodňoval, proč pivovar potřebuje rozšířit výrobu.

„Pivovar exportuje do pětatřiceti zemí a daří se to navyšovat. Pivo, které jde na export, musí ležet mnohem déle než to, které jde na tuzemský trh. Proto ležácký sklep a proto šest kvasných tanků,“ řekl.

Bernard je i humpoleckým zastupitelem, kandidoval za ODS. V tomto bodě programu se zdržel hlasování.

Podle místostarosty Vlastimila Bruknera (KDU-ČSL) se jedná o pozemky v těsném sousedství pivovaru, které již firma vlastní nebo v brzké době vlastnit bude.

Plánu se nevzdává, příští týden uspořádá setkání s odpůrci

Stanislav Bernard zároveň prohlásil, že je pivovar připraven garantovat, že toto bude poslední možné rozšíření výrobních prostor pivovaru.

„Jsme si vědomi, že pivovar leží v centru města. My tady také bydlíme a máme to tu rádi. Vím, že je tu spousta naštvaných občanů. Proto jsme se rozhodli udělat příští týden v úterý veřejné setkání, kde chceme s lidmi vše otevřeně probrat. Každému dáme možnost položit otázku,“ prohlásil Bernard.

Diskusní setkání se má uskutečnit 26. listopadu od 16.30 hodin v Divadle za komínem.

Ještě před zasedáním zastupitelstva bylo kvůli změně územního plánu svoláno mimořádné jednání městské rady. Radní se ztotožnili se závěry komise pro architekturu a územní plánování, která tuto změnu nedoporučila. Podle závěrů komise není v záměru odůvodněná potřeba rozšíření plochy i na místo, kde stojí jedna z budov.

„Jedná se o dům tvořící součást ulice, který zásadně definuje veřejný prostor. Z požadavku vlastníka není zřejmé, zda by bylo nutné zbourat i tento objekt a jak by byla ulice dotvořena, případně jaké činnosti a stavby by se měly na pozemku uskutečnit,“ píše se ve zprávě komise s tím, že rozšiřování výroby v centru města považuje za negativní precedent.

Na zelené louce za městem chce Bernard stavět, až bude silný

Na zastupitelstvu také zazněl dotaz, proč pivovar raději nepřestěhuje výrobu na okraj města, kde již vlastní řadu pozemků.

„Byli jsme připraveni přenést výrobu na zelenou louku. Znamenalo by to investice 350 milionů korun. Chceme do toho jít v momentě, kdy budeme silní a zároveň budeme vědět, že tím neohrozíme firmu,“ řekl Stanislav Bernard.



Pivovar i jeho záměr na rozšíření výroby v centru města má i své příznivce. „Lidé závidí, že se pivovaru daří. To je celé,“ glosoval situaci na sociálních sítích například Josef Poděbradský. „Fandím. Ať rozšiřují, když jim to jde,“ přidal se Karel Macháček.