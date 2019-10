Žatecká škola zřídila budoucím sládkům mikropivovar, zvládne ležák i tmavé

Školní mikropivovar se skládá se ze dvou velkých nádob a čerpadla. „Objem nádob je 70 litrů, čistého piva by mělo být kolem 45 až 50 litrů,“ popsal Lukáš Chrastina.

„V zařízení by měla jít uvařit všechna piva od klasického ležáku přes tmavé pivo po typ „ale“ a snad i IPA. Uvidíme, až to vyzkoušíme,“ dodal Chrastina s tím, že vůbec první uvařenou várkou by měla být světlá jedenáctka.

Samotné otevření mikropivovaru škola plánuje na polovinu listopadu.

„Vybavení mikropivovaru bylo z větší části pořízeno díky umístění na 3. místě v soutěži Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018, jež není zřizovaná krajem, a s tím spojenou finanční odměnou,“ uvedla ředitelka Stanislava Sajdlová.

Slavnost se uskuteční 16. listopadu a součástí programu bude i pivní akademie. „Rodiče našich žáků si budou moci udělat svůj recept a pod dozorem uvařit pivo,“ doplnil odborný pedagog Jaroslav Sajdl.

Tříletý učební obor výrobce potravin se zaměřením sladovník-pivovarník škola otevřela v roce 2017, nyní ho studuje sedmnáct žáků, z toho jedna dívka. Praxi žáci získávají přímo v pivovarských provozech.

„Studium by nebylo možné bez úzké spolupráce s pivovary, kde žáci vykonávají odborný výcvik. Spolupracujeme s pěti pivovary – Žateckým pivovarem, pivovary v Oseku, Lounech, Frýdlantě a Ústí nad Labem,“ dodala Sajdlová.

Minipivovarů je mnoho, vyučení sládci chybí

Otevřením oboru škola reagovala na situaci na trhu. Obrovský boom minipivovarů během minulých let totiž způsobil, že vyučených sládků je málo.

„Když jsme v roce 2009 otevírali náš minipivovar Kahan, bylo tu něco málo přes sto pivovarů, za deset let jich stovky přibyly a v současné době je jich kolem 450,“ poznamenal sládek Chrastina.

„A ke každému musíte mít sládka. Navíc velké pivovary potřebují i další odborníky do provozu. To, že je tu takový studijní obor, je jedině dobře,“ doplnil Chrastina.

Škola letos slaví šedesáté výročí od svého založení. V tomto roce byla opět navržena na cenu Škola roku 2019, nominovala ji Asociace hotelů a restaurací za přínos v oblasti gastronomie.

Největšímu zájmu se dlouhodobě těší učební obor kuchař-číšník, cukrář.