Šlapající pijani zabrali nové teritorium, po Vltavě plují na pivní lodi

Provoz takzvané lodi Prague cycle boat připomíná na první pohled jízdu na pivních kolech. Desetičlenná posádka při popíjení piva šlape na šlapadlech, tím uvádí loď do pohybu, ale její směr řídí pouze kapitán.

Ale zatímco na pivních kolech jsou šlapající turisté bráni podle zákona jako spolujezdci, a mohou pít alkohol, na lodi jsou všichni součástí posádky. Pokud by loď řídil pouze kapitán s pomocí motoru, byl by za loď odpovědný pouze on.

„Podle stanoviska Státní plavební správy se jedná o malé plavidlo a v případě, že se na jeho pohonu budou podílet všichni, kdo na ní sedí, ocitají se v postavení posádky a tudíž nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné či psychotropní látky,“ řekla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Speciálně upravená loď s deseti sedadly se šlapadly funguje několik let v New Yorku. Ta pražská je podle jejího provozovatele první svého druhu v Evropě a nabízí hodinu a půl plavby za 8 700 korun, v ceně je třicet litrů piva.

Za tu dobu loď objede Střelecký ostrov mezi Štefánikovým a Karlovým mostem.



praguecycleboat (Instagram) VIDEO: Video @praguecycleboat 20. 7. 2019 23:41 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu To se mi líbí Komentáře

Podle informací z webu provozovatele je loď poháněná částečně motorem. Způsob dopravy popisuje jedna z recenzí, kterou na stránkách zanechala jedna z účastnic plavby.

„Šlapání na lodi bylo jednoduché, ale kdykoli jsme se cítili trochu unavení, kapitán spustil motor, abychom si mohli odpočinout,“ napsala v recenzi 11. července klientka Kelly.



Na pohyb ale podle provozovatelů nemají pasažéři vliv a odmítají, že by jejich služba podporovala alkoturismus.

„Co se konzumace alkoholu týká, loď plně obsluhuje kapitán, který je samozřejmě střízlivý, absolvoval zkoušky u státní plavební správy, a je držitelem platného osvědčení. Kapitán má plavidlo celou dobu pod kontrolou a ovládání plavidla je plně v jeho moci, pasažéři nemají na plavbu žádný vliv,“ sdělil iDNES.cz k provozu lodí Viktor Hübner, který je ředitelem společnosti Prague Pub Crawl a provozuje také Prague beer bike.

Pasažéři podle Hübnera procházejí instruktáží při začátku plavby. V případě, že jakékoliv z těchto instrukcí nedodrží, je plavba okamžitě ukončena.



Svolení k vyplutí pivní lodě dala Státní plavební správa, podle které je loď technicky způsobilá jako rekreační plavidlo s vlastním strojním pohonem. Ještě ale s vlastníkem jedná o podmínkách jejího provozu.

„Státní plavební správa jedná s provozovatelem plavidla o podmínkách provozu v režimu správního řízení, tj. jedná v souladu s postupy a v rozsahu správního řádu,“ sdělil ředitel pražské pobočky Státní plavební správy Hynek Beneš.



Státní plavební správa, ani poříční útvar městské policie zatím žádné konflikty s turisty na lodi neřešili. Radnice Prahy 1, která bojuje proti pivním kolům v ulicích, ale slibuje zvýšený dozor nad novou turistickou atrakcí.

„Je to věc Státní plavební správy, která dává licence lodím, aby zde mohly jezdit, a říční policie, která je oprávněná vstupovat na lodě. My máme jedinou možnost. Počkat si na dojezd lodi, a jakmile její pasažéři vstoupí na břeh, tak je můžeme řešit,“ sdělil místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).



Zakázat pivní kola v centru se zatím nepodařilo. Pivovar dodávající pivním kolům pivo podal proti zákazu námitku ministerstvu dopravy. Původně měly být pojízdné bary zakázány do konce srpna.

Kvůli bezpečnosti zakázala Státní plavební správa plavbu na paddleboardech. Od 1. srpna nesmí být na vodě v úseku mezi Štvanicí a výtoňským železničním mostem s výjimkou zón, kde jezdí šlapadla.