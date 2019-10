Zlevní vodné a stočné? Spíše ne, mnohé obce díky nižší DPH opraví trubky

Část obcí obnovu vodárenské a kanalizační infrastruktury zanedbává a důsledkem jsou ztráty vody i ve výši 35 procent.

„Snížit DPH u vodného a stočného je dobré rozhodnutí. Může pomoci obcím a městům, která si budou moci naspořit více prostředků na obnovu vodárenské infrastruktury. Menší část obcí to totiž zanedbává,“ uvedla Eva Gožďálová, ředitelka společnosti Chodské vodárny a kanalizace (CHVAK), kterou si založily obce na Domažlicku.

Systém funguje tak, že CHVAK platí konkrétní obci za pronájem infrastruktury a od tohoto nájemného se odvíjí cena vody. Když je nízké, je nízká i cena vody. Z toho se obyvatelé nyní radují. Ale hrozí, že v budoucnu bude mít obec místo funkčního vodovodu jen děravé trubky.

V Domažlicích je podle Gožďálové nájemné v pořádku, protože město získalo na obnovu infrastruktury dotaci od EU a podmínkou byla i dostatečná cena (letos je to 81,60 korun za metr krychlový s DPH) na kumulaci peněz na obnovu infrastruktury. To také ukládá směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady.

„Obce zkrátka musí střádat prostředky na obnovu, aby za 30 nebo 40 let, až vodovod či kanalizace doslouží, mohly provést obnovu. Obor by měl být samofinancovatelný, což znamená, že obnovu by měly pokrýt ceny vodného a stočného,“ vysvětlila ředitelka, která hodlá apelovat na některé obce, aby více spořily.

Kolik stojí vodné a stočné Plzeň 88,40 Kč

Starý Plzenec 92,10 Kč

Břasy 89,50 Kč

Ejpovice 49,30 Kč

Chrást 108,70 Kč

Úherce 112,10 Kč

Rybnice 115, 20 Kč

Blatnice 35,30 Kč

Kožlany 11,90 Kč

Blovice 26,10 Kč

„Může to totiž dopadnout tak, že až nebudou mít peníze na výměnu vodárenské infrastruktury, budou žádat na ministerstvu nebo na krajském úřadě, aby je v rámci havarijních stavů zadotovali,“ podotkla.

Důsledkem nedostatečné obnovy jsou i ztráty vody při haváriích. „Situace se zlepšila. Ve srovnání s rokem 1989 jsou nyní ztráty poloviční, loni jsme měli průměrné ztráty 19 procent. Na Domažlicku ale existují obce, kde i dnes jsou kvůli nedostatečné obnově ztráty kolem 35 procent,“ upozornila Gožďálová.

A jak se tedy nižší DPH promítne na Domažlicku do ceny vody? „Mohlo by následovat to, že obcím doplatíme nájemné v té výši, o kolik se sníží DPH. Anebo cenu vodného a stočného od května do konce roku snížíme,“ popsala ředitelka. V každé obci to může být jiné, protože i ceny jsou rozdílné.

V teritoriu CHVAKu se pohybují ceny vodného a stočného s DPH od 59,33 Kč po 92,99 Kč. Odvíjí se nejen od nájemného, ale i od druhu odběru pitné vody, tedy zda se čerpá, nebo teče gravitačně.

Ani Vodárna Plzeň nemá úplně jasno, jestli se ceny budou snižovat. Generální ředitel Ludvík Nesnídal uvedl, že nyní se připravují kalkulace cen vodného a stočného pro jednotlivé vlastníky na příští rok.

V Plzni platí lidé za vodné a stočné 88,40 Kč

„Zatím zastáváme názor, že bychom rádi využili prostor ze snížení DPH na navýšení oprav a obnovy vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl ředitel Vodárny Plzeň provozující infrastrukturu ve zhruba třech desítkách měst a obcí.

Například v Plzni obyvatelé platí vodné a stočné 88,40 s DPH, v Rybnici 115 korun.

Jasno mají v Klatovech, kde cenu vodného a stočného sníží. „Cenu schvaluje zastupitelstvo bez DPH a k tomu se připojí platná sazba DPH, která se musí odvést státu. Když se DPH změní, změní se i cena pro obyvatele,“ sdělil Václav Chroust, místostarosta Klatov, které mají dlouhodobě nejnižší ceny vody v kraji.

Letos zde obyvatelé platí 62,50 koruny za kubický metr včetně DPH. I přes nízkou cenu má podle Chrousta město dost peněz na obnovu infrastruktury. Důvodem nízkých poplatků jsou i nízké náklady na čištění vody, kterou bere město z nýrské přehrady.