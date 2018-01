Parkování u písníků v Mělicích se změní, auta nemohou stát podél silnice

„Jsme zásadně proti tomu, aby auta stála podél silnice. Už se tady stalo, že se přes nadměrný provoz nemohla dostat záchranka, problémy tady mají i stroje z farmy. Těžko se tu pak vyhýbají,“ řekl předseda osadního výboru v Mělicích Aleš Kouba.

Silnice je podél písníků mezi Lohenicemi a Mělicemi úzká. Stojící řada aut se dá zvládnout v Lohenicích, kde je úsek silnice rovný, a tudíž přehlednější.

Za Mělicemi však musí být řidiči obezřetnější, zejména v nepříjemném esíčku je třeba dávat pozor. I proto město Přelouč požadavek sobě podřízené osady vyslyší. Žluté čáry budou nově lemovat obě strany silnice.

„Situace tady je neutěšená. Jednak to kritizují místní obyvatelé, navíc do dvou let vzroste doprava, až řidiči začnou využívat nově postavený most ve Valech,“ řekla starostka Přelouče Irena Burešová, pod níž spadají i Lohenice.

Parkoviště se nabízí dvě, obě soukromá

Nový valský most přestane být jednoproudový a začne ho využívat mnohem více aut. Místní se obávají, že po plánovaném zahloubení mostu pod železničním koridorem tudy projedou i kamiony, které si tak budou zkracovat cestu k dálnici. I proto musí město Přelouč vymístit dopravu jinam.

Na úrovni mělického písníku se nabízí parkoviště hned dvě. Jedna odstavná plocha je za poplatek k dispozici v soukromém kempu, druhou možností je parkování na soukromém odstavném parkovišti za problematickou silnicí.

„Ten poplatek není nic mimořádného, co by si lidé nemohli dovolit zaplatit,“ řekla Burešová.

Kdo raději využívá koupání v písníku v Lohenicích, bude moci do dvou let parkovat zdarma na parkovišti pod silnicí. Tam na městských pozemcích pod takzvanou dětskou pláží vybuduje město parkoviště.

„Změna trvá dva roky v návaznosti na územní plán, tuto plochu vedeme jako louku. Až se spustí doprava přes nový valský most, bude parkoviště připraveno,“ řekla starostka Burešová.

Stavba nového mostu bude trvat jeden rok, řidičům začne sloužit na jaře roku 2019. Ředitelství vodních cest na něj dá 150 milionů korun, dalších skoro 50 milionů přidá Pardubický kraj. Po dokončení prací by měl nový most přejít právě do majetku krajského úřadu.