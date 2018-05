VIDEO: Vary zdobí pískový Masaryk na koni, sochař ho tvořil devět dní

„Socha je téměř tři a půl metru vysoká a kvůli statice jsem musel v dolní části udělat takové křoví. Nemohl jsem koně podříznout, protože by to písek neudržel,“ řekl Bosambo.

Na své nejnovější dílo spotřeboval přibližně devět kubíků písku, hmotnost sochy odhaduje kolem osmnácti tun.

„Materiál jsem použil ten loňský a předloňský a pochází od Českých Budějovic. Je to tedy poměrně daleko, ale jde o vyzkoušený písek, který je kvalitní a jemný,“ zmínil.

Aby dílo drželo, musel sochař koni trochu zaklonit hlavu a prvnímu československému prezidentovi ji zase trochu přimáčkl na prsa. Dolní část sochy pak vyzdobil významnými symboly. Jak dlouho dílo vydrží, bude záviset na počasí a vandalech.

„Pokud přijdou kroupy nebo přívalové deště, tak samozřejmě k destrukci může dojít. Další neznámou jsou vandalové, kteří rádi zjišťují, zda se opravdu jedná o písek, a do sochy rýpou,“ podotkl výtvarník.

Jeho poslední počiny v Karlových Varech ale měly úctyhodnou výdrž, a to sedm a osm měsíců (více v článku Pískový Karel IV. má úctyhodnou výdrž, přestál i tuhé mrazy a sněžení). „Takže předpokládám podobnou životnost,“ uvedl.

Zcela první zdejší sochou Tomáše Bosamba byl Karel IV., kterého vytvořil před Mlýnskou kolonádou v roce 2016. Bohužel se ale těsně před slavnostním předáním městu sesunul. Výtvarník ho pak na vlastní náklady postavil znovu (podrobněji v článku Před karlovarskou kolonádou vyrostl druhý Karel IV., první se zřítil).

„První socha se sesula, protože byla špatně vypěchovaná,“ zdůvodnil. Sochař se totiž bál, aby nepoškodil citlivé území a písek pěchoval ručně. Napodruhé už použil mechanický pěch, takzvanou žábu. Karel IV. nakonec vydržel od května až do března.

„Karel IV. byl nejtěžší, co se týče váhy, ale co se týče práce, je to u všech soch zhruba nastejno,“ řekl Bosambo.

Podle mluvčí karlovarské radnice Heleny Kyselé je cena díla 115 tisíc korun. Písková socha je jednou z akcí třídenních oslav nové lázeňské sezony, které se uskuteční od pátku do neděle. Dílo odkazuje k letošnímu 100. výročí vzniku Československa.