Písek neprodá pozemky v průmyslové zóně, firmy tam chtěly stavět haly

V prvním případě by zde firma CTP Invest vybudovala haly, do kterých by teprve následně hledala nájemce, aniž by objekty sama využívala.

„Měla zájem zhruba o 106 tisíc metrů čtverečních. Cena by tak byla přibližně 31,9 milionu korun,“ informovala na čtvrtečním zasedání zastupitele Lenka Sitterová z odboru správy majetku.

Druhá společnost Pro Servis Invest v plánovaném Truck parku chtěla odklonit řidiče kamionů a umožnit jim řádné parkování a služby. A to nejen pro řidiče jezdící do průmyslové zóny nakládat nebo skládat zboží, ale i pro ty, kteří projíždějí městem a potřebují dělat pauzy na místech k tomu určených tak, aby neparkovali různě po Písku.

Park měl nabídnout i nonstop čerpací stanici se sprchami, myčku pro kamiony s nákupním centrem. Pro svůj záměr společnost chtěla koupit zhruba 70 tisíc metrů čtverečních. Za pozemky by tak v tomto případě zaplatila 21 milionů korun.

Proti záměru protestovali obyvatelé sousední osady Purkratice

Jenže s podobným nápadem do průmyslové zóny přišla v roce 2016 firma Milan Král. Ta už pracuje na svém Truck centru zahrnujícím servis hlavně pro nákladní a užitková vozidla, administrativní a ubytovací část včetně parkovacích stání.

„Má vydané pravomocné územní rozhodnutí a právě pracují na dokumentaci pro stavební povolení. O to by chtěli zažádat na jaře a mají v plánu na podzim zahájit výstavbu,“ popsala místostarostka Petra Trambová (Pro Písek).

O lukrativní pozemky se zajímala už předloni společnost s.n.o.p. s tím, že by je odkoupila pro rozšíření výrobního závodu. Narazila ale na silný odpor obyvatel osady Purkratice. Upozorňovali na příliv zahraničních pracovníků a zhoršení podmínek pro život v osadě. Nakonec tak od záměru koupě pozemků firma odstoupila.

A Purkratičtí se ozvali i v tomto případě. Argumentovali tím, že už dnes jsou obklopeni průmyslovou zónou a hlavní výrobní haly jsou vzdálené jen 420 metrů od domů. Při snaze řešit problémy ale firmy podle místních obvykle nekomunikují. Současně upozorňovali na rybníky s významnou ptačí populací a výskytem obojživelníků.

„Průmyslová zóna nerespektuje migrující zvěř ani dlouhodobé dopady na životní prostředí obecně. Všude jsou ploty. Jsem přesvědčená, že by se dalo polemizovat o tom, jestli Písek potřeboval největší průmyslovou zónu v jižních Čechách, která se dál rozšiřuje. Nikdo asi neví, jaké to bude mít dopady do budoucna,“ poznamenala za Osadní výbor Purkratice Lenka Nádějová.

Po firmě požadovali výsadbu tři metry vysokých stromů

Dodala, že v polovině 80. let byla půlka osady zbourána a lidé museli pod tlakem a výhrůžkami odejít.

„Museli ustoupit vyšším zájmům – bolševické ideologii a armádě. V posledních letech jsou vyššími zájmy jen peníze, bez ohledu na lidi a přírodu. Jsem si jistá, že by dnes nikdo ze zastupitelů a občanů Písku v Purkraticích bydlet nechtěl. My už v nestandardních podmínkách a průmyslové zóně žijeme. Prodej těchto posledních větších pozemků je likvidační pro celou oblast,“ apelovala Nádějová.

Po firmě s.n.o.p. zastupitelé v minulosti požadovali vybudování ochranného pásu zeleně. Tento fakt připomněl zastupitel Jiří Hořánek.

„Cvičili jsme firmu v tom, že tam bude dělat biokoridor, lesní pozemky a zeleň tam musí být vzrostlá minimálně tři metry do výšky. Pokud bychom se přiklonili k tomu, že pozemky prodáme, ochraňme obyvatele Purkratic. Nejdřív nechme odborníky, ať zpracují tuto zelenou bariéru. Ztrácelo by totiž logiku, abychom dalším zájemcům prodali pozemky bez úprav,“ podotkl Hořánek (ANO).

Zastupitelé se nakonec rozhodli pozemky neprodat ani jednomu ze zájemců. Lokalitou se bude město zaobírat při změně územního plánu. Ta by měla začít letos, trvat bude minimálně dva roky.

„Při úpravách bychom vyňali z této plochy pás směrem k Purkraticím. Ten bychom do něj zakomponovali jako plochu zeleně, abychom se s budoucím zájemcem nemuseli dohadovat, jak široký pruh tam nechá, jak ho zazelení a podobně. Bude to jasně dané v územním plánu,“ nastínila místostarostka Petra Trambová.