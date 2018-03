Muzeum v Písku zahájilo sezonu hororovými obrazy i výstavou porcelánu

První aktuální výstava má název Helena a její přátelé – malba na porcelán.

„Onou Helenou je Helena Schmaus Shoonerová, pravnučka Františka Křižíka žijící v Bechyni, která letos oslaví 80. narozeniny. Při této příležitosti pozvala své přátele výtvarníky, s nimiž se pravidelně účastní sympozií malby kobaltem pod glazuru na porcelán,“ říká kurátorka výstavy Irena Mašíková.

Vedle děl Schmaus Shoonerové jsou tak v Písku k vidění také práce Emmy Srncové, Marie Anny Jarkovské, Jana Antonína Pacáka nebo Teodora Buzu.

Po skončení výstavy poputuje 15 vybraných děl do jarní aukce pořádané Aukční síní Vltavín a výtěžek bude věnován organizaci Lékaři bez hranic. Výstava potrvá do 22. dubna.

Druhá kolekce s názvem Oáza hororu v poušti nudy je přehlídkou děl výtvarnice Blanky Dvořákové a její dcery Mary Infidelious. Dvořáková představuje své obrazy čerpající z hororové literatury a dále knižní ilustrace, kterým se věnuje spolu s vytvářením obalů na hudební alba.

„Dcera, která se matce emigrantce narodila ve Spojených státech, bude prezentovat své komiksy a akvarely. Inspiraci hledá v punkové kultuře a hnutí DIY (Do It Yourself), několik jejích komiksových děl vyšlo v nezávislém tisku ve Státech, Čechách či Litvě,“ doplňuje kurátor výstavy Jan Kotalík. Díla jsou k vidění v Malých výstavních síních a v Chodbě knihovny do 1. dubna.

Prácheňské muzeum v letošní sezoně dále chystá výstavy, kde svou autorskou tvorbu představí přední český restaurátor papíru David Frank či typograf a ilustrátor Václav Bláha, který na jaře oslaví 96. narozeniny.

Na podzim vystaví své hydrokinetické plastiky František Svátek a Tereza z Davle zase fotografie aktů. Z historických expozic návštěvníky potěší Červená nad Vltavou, která připomene legendární letovisko, stému jubileu vzniku Československa bude věnována podzimní výstava Písek 1918-1992.

„Krátké československé století v dějinách města a konec roku bude patřit jihočeským mistrům řezníkům. Mimo výtvarné a historické výstavy samozřejmě opět nabídne několik akcí s muzejním ornitologem, ať už tradiční jarní vítání ptačího zpěvu, nebo kroužkování na Řežabinci. Chybět nebude muzejní noc ani výstavy jednoho dne,“ dodává Klára Koubová z marketingu muzea.