Výstavbu bazénu vyřeší Písek až po volbách. Je dražší, než čekali

Soutěž písecká radnice vyhlásila v lednu. Skončila předminulý týden otevíráním obálek s nabídkami. Zastupitelstvo v druhé polovině loňského roku schválilo limit 283 milionů korun bez DPH. Do něj se ale ani jedna z nabídek firem Subterra a Hochtief nevešla. Obsahovaly totiž částky 323 a 329 milionů korun bez daně.

„My jsme cenu stanovili loni na podzim. Vzápětí byla soutěž vypsaná. Projekt byl zpracovaný dobře, ale za tu dobu se stavební sektor nějakým způsobem proměnil, ceny stavebních prací vzrostly. Soutěž se trochu protáhla, byť ne nijak výrazně, kvůli dotazům k výběrovému řízení. Výsledek víceméně reflektuje vývoj na trhu. Cenová nabídka byla o asi 10 procent vyšší,“ komentuje místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Součástí projektu byl plavecký bazén, venkovní bazén a wellness. V minulosti se počítalo s částkou 200 milionů korun, ale ta nezahrnovala právě venkovní bazén a wellness část. Ani jedno se ale zatím stavět nebude. Rada města musela výběrové řízení zrušit, protože jí to nakazuje zákon kvůli stanovené limitní ceně.

Zbrzdila se i oprava školy

„Myslím, že tohle zastupitelstvo by na posledním zasedání nemělo o projektu rozhodovat. Mělo by to být předneseno novému, které bude mít k dispozici hotový projekt. Budoucnost tak bude vycházet z vůle nového vedení města. Říkat několik měsíců před volbami, co bude dál, je teď věštění z křišťálové koule,“ dodal Knot s tím, že on materiál předkládat nebude, což neznamená, že ho nemůže předložit jiný z radních.

Rozpočet Písku by tak velkou akci zvládl. Město by ale muselo přiškrtit investice do jiných projektů. Stát se také může, že nové vedení místo toho rozhodne o opravě starého bazénu.

„Písečáci jsou tím hodně znechucení, trvá to už dlouho. Už s tím asi nikdo moc nepočítá. Zbytečně a hrozně dlouho se řešilo, kde vůbec bude stát. Pro obyvatele je to trochu výsměch. Většina z nich včetně mě jsme chodili hlavně na venkovní plovárnu, takže mi přijdou wellness a tobogany zbytečné. Teď se chodí hlavně na venkovní plovárnu u Václava nebo na jez. Obě místa se nově opravila, takže už se o nový bazén celkem vytratil zájem,“ myslí si 20letá studentka Lea Hájková.

Písek tak potkala podobná situace jako České Budějovice. I zde radnice obdržela příliš vysoké nabídky na stavbu multifunkčního sportovního centra, i když v případě krajského města byly nabídky procentuálně mnohem větší než v Písku.

Ve městě na Otavě to není jediný případ, kdy současná situace na stavebním trhu, kde je zakázek spousta, komplikuje některé investice.

„V létě měla začít rekonstrukce Základní školy Tomáše Šobra za zhruba 50 milionů korun. Přišla však jen jedna nabídka o pět milionu dražší. Škola by se nicméně i tak měla opravovat. Pro město je prioritou, aby mělo své objekty v dobré kondici, takže asi nabídce vyhovíme. Nedá se přímo říct, že současný stav investice brzdí, ale výrazně zasahuje do rozpočtu města,“ popisuje Knot.