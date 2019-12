Části jihočeských Pirátů vadí krajské vedení, mluví o rodinném klanu

Kraje mají rozdělené jako gubernie. Středočeský kraj je Ivana Bartoše, Pardubice patří Mikuláši Ferjenčíkovi, Prahu ovládá Jakub Michálek a jižní Čechy Lukáš Kolářík.

Tak popisuje dění ve straně bývalý jindřichohradecký šéf Pirátů Oldřich Máca, který místní buňku vedl do letošního února, než ji hlasováním jihočeských Pirátů vyvolaném krajským předsednictvem zrušili.

Neshody mezi ním a tehdejším krajským předsedou Lukášem Koláříkem měly začít už při parlamentních volbách v roce 2017.

„Při sčítání hlasů ve volbách jsem se na chvíli objevil na seznamu zvolených poslanců. Kolářík za mnou přišel a požádal mě, abych místo přenechal jeho manželce a tehdejší přítelkyni Janě Koláříkové, která byla na kandidátce na třetím místě. To mi přišlo absurdní, i když jsem tehdy nakonec zvolený nebyl,“ vysvětluje pozadí sporů Máca.

Další z hádek mezi Piráty tak podtrhuje neshody uvnitř strany, která naráží na limity své členské základny, Piráti mají v kraji jen 66 členů.

Do zastupitelstva v Jindřichově Hradci byli sice zvoleni dva zástupci strany, která se dostala do vládnoucí koalice, jenže ani Jana Burianová, současná radní města, ani Jaromír Kopřiva nejsou členy Pirátů. Kopřiva navíc po oznámení koaliční spolupráce odešel do opozice.

K uklidnění situace nepomohla ani Mácova neochota zveřejnit koaliční smlouvu.

„Ta nám musí být podle stranických pravidel dostupná, jenže to se nestalo. Jedná se o vážný prohřešek, takže jsme letos v říjnu smlouvu vypověděli. My jsme její obsah neznali, v ten moment pro nás tedy byla neplatná. Komunikace mezi okresem a krajem vázne dlouhodobě,“ vysvětluje poslanec a místopředseda krajské organizace Pirátů Lukáš Kolářík.

Řeší možný střet zájmů

Zároveň také odmítá tvrzení o povolebním nátlaku na Mácu s tím, že pouze zjišťoval, zda kvůli svému vytížení bude schopný zvládat náročnou práci poslance.

Máca dnes už není ani členem strany a problém se smlouvou bere jako snahu krajského předsednictva umlčet místní buňku pod jeho vedením. Jedním z důkazů, že si Kolářík hlídá vedení v kraji, je podle něho stav, kdy v pětičlenném předsednictvu sedí kromě něj i jeho manželka a také poslanecká asistentka Zuzana Kudláčková.

Koláříkova žena s asistentkou při volbě předsednictva v září získaly 20 hlasů od 35 členů, Kolářík o jeden více. Do voleb mohlo zasáhnout všech 66 členů z jižních Čech.

„Dalo by se to chápat jako střet zájmů a situaci řešíme. Přemýšlím i nad tím, že bych pozici krajského místopředsedy opustil. Nijak to ale nebylo plánované, volila nás celá jihočeská organizace, což je více než šedesát členů. Obě kolegyně jsou velmi schopné, členská základna to zhodnotila stejně, a proto ve volbě uspěly,“ oponuje Kolářík.

Podobně jako Máca ale vnímá problém v obsazení i písecký pirátský zastupitel Martin Brož.

„Jsem z toho rozpačitý. V případě pana Koláříka mi však více vadí jeho kumulace funkcí. Pak to vypadá, že kážeme vodu a pijeme víno. V Písku jsem jen zastupitel a mám co dělat, natož, abych se snažil o předsednické místo v kraji,“ pochybuje Brož o Koláříkových schopnostech zvládat práci krajského místopředsedy a poslance. Míní, že jeho rezignace na kraji by situaci pomohla uklidnit.

Kvůli stavu v regionu si Koláříka pozvala na kobereček i stranická kontrolní komise, a to kvůli postupu s vypovězením jindřichohradecké koaliční smlouvy. Dokument má Kolářík po dohodě se starostou města Stanislavem Mrvkou (ČSSD) k dispozici, ale navzdory tomu, že Mácu za její nezveřejnění dlouhodobě tepal, jedná úplně stejně.

„Domluvili jsme se s panem starostou, že smlouvu dostanu, ale že ji nebudu nikde vyvěšovat. Podle mě už důvody pro zveřejnění netrvají, protože pozbyla platnosti, mohu ji ale komukoliv ukázat v mé kanceláři,“ vysvětluje svůj postoj Kolářík. Kontrolní komise Pirátů je jiného názoru.

„Jedná se o stranický dokument, takže nám smlouvu předložit musí. Její nevydání je porušením stanov. Pokud to nenapraví, bude věc postoupena rozhodčí komisi, která navrhne jeho potrestání,“ vysvětluje předsedkyně kontrolní komise Michaela Skokanová.

Poslanec nakonec smlouvu včas předložil.