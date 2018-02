Hledá se senátní náhrada za končícího Čubu. Piráti to zkusí přes internet

„V politice je to zvláštní věc, jde to ale ruku v ruce s pirátským přesvědčením o transparentnosti. Je to lepší, než kdyby se skupinka lobbistů domluvila, koho vyšle do voleb,“ vysvětluje krajský předseda Pirátů Marek Houser. „Zároveň nechceme nasadit extra známého člověka, který nemá nic společného s politikou a bude jenom bezduchou tváří,“ říká.

Inzerát si na svých stranických webovkách Piráti podají i proto, že mají problém mezi svými členy najít vhodného kandidáta, jemuž je alespoň 40 let, což je věkový limit pro vstup do Senátu. „Máme nižší věkový průměr,“ potvrdil Houser.

Zájemce pak čeká vnitrostranické „grilování“, bude zkoušený z pirátských myšlenek i „demokratického minima“. Konečné slovo budou mít krajští straníci.

Snad přijde nějaký učitel

„S trochou štěstí se přihlásí desítky lidí, osobně doufám ve vhodného kandidáta ze školní sféry,“ nastínil Houser. „Primárky plní roli jakéhosi výběrového řízení, přičemž komisí je celá členská základna,“ řekl Houser, podle něhož podobný způsob výběru kandidáta do Senátu spustili také Piráti na Vysočině. Tam se bude volit na podzim.

Podle politologa Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci jde o velmi nestandardní postup. „Není to nezodpovědné, ale naivní,“ namítá na pirátskou novinku Šaradín.

„V Senátu jde teď navíc o hodně, protože by neměly procházet zákony, které můžou ohrozit stabilitu České republiky. Vnitrostranické grilování je sice určité síto, ale pokud s člověkem nepracují rok dva a neznají dlouhodobě jeho názory, je to riziko,“ upozorňuje Šaradín.

Připomněl, jak před lety strana Občané.cz vypisovala na kandidáty do sněmovních voleb konkurzy. „Samozřejmě to byl neúspěšný projekt,“ dodal Šaradín.

Piráti přesto zkusí oslovovat osobnosti i přímo. Pokud ale nikoho vhodného do voleb nenajdou, kandidáta nepostaví. A podle Housera možná ani nikoho nepodpoří.