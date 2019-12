Swingové galashow s Molavcovou i Queen zajíždí do Pardubic a Hradce

Pirate Swing Band chystá tradiční Gala, a to jak v královéhradeckém Aldisu, tak v pardubické Hronivické. V minulosti s nimi zpívali Ondřej Ruml, Hurvínek, Petr Kotvald, Leona Machálková, Matěj Ruppert či jazzmanka Jana Koubková, nyní swingaři, kteří si s frajerskou lehkostí přetavují popové i rockové hity, zohlední hlavně šedesátiny Semaforu.

„Ale dojde i na mnohá další výročí připadající na rok 2019 od Apolla 11 až třeba po nedožité devadesátiny Vladimíra Menšíka,“ říká zpěvák Jiří Ševčík.



Pirátské veleúspěšné aranže hitů kapely Queen, které ocenil i kytarista Brian May, doplní novinky. „Když náš rozptyl vezmu abecedně, půjdeme od Abby přes Bee Gees až třeba k švédským Europe. Kapelu jednorázově rozšíří ženské vokalistky a těšit se lze i na neplakátované, překvapivé hosty,“ uvádí zpěvák.

Plakátoví hosté budou dva spjatí se Semaforem. Jitka Molavcová vystupuje s Jiřím Suchým půl století, Luděk Sobota byl členem skupiny Miloslava Šimka, kde nahradil Jiřího Grossmanna. Trio Sobota, Šimek + Nárožný patří do zlatého fondu českého humoru.

„Lídr Pirátů Jiří Ševčík za mnou přišel s tímto návrhem. A protože mám rád swing a s oblibou ho zpívám, souhlasil jsem. I když s big bandem mám trochu obavy, jak to zvládnu. Ale přemlouvat mě dlouho nemuseli. Nechal jsem se přemluvit a rád,“ uvedl Luděk Sobota.

I Jitka Molavcová, již doprovodí semaforský pianista Jiří Svoboda, přiznává, že ji pozvání potěšilo. „Tuším, že setkání s Pirate Swing Bandem bude jedinečné. Spojuje nás přece naše oblíbená muzika,“ poznamenala.

Vždyť se Ševčíkem už zpíval její šéf, autor a kolega Jiří Suchý. Sál v Aldisu dostane stolovou úpravu jako v sinatrovském hotelu Sand.

Po mercuryovském albu We Will Swing You!, které získalo zlatý punc „Oficiálně schváleno Queen“, což se v minulosti podařilo jen londýnské Královské filharmonii, vydali piráti CD a DVD Playlist či singl Man from Manhattan, písničku Eddieho Howella, v níž zpívá a hraje na piano Freddie Mercury, na kytaru Brian May a světácký švih jí dává východočeský Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka.

Skladba bodovala v žebříčcích TOP 100 ve Velké Británii, Francii, Nizozemí, Rakousku, Argentině, Rusku i Austrálii. Zdravá drzost dokončit pozapomenutý song z roku 1976 a dát mu světácký švih jak z nejlepších bondovek se vyplatila. Piráti dostanou od kapely Queen platinovou desku.

Výjimeční gratulanti

„Za platinovou desku jsme moc rádi, nečekali jsme, že nahrávka dokonce zaboduje v hitparádách devíti zemí. Je pro nás velkou ctí, že Platinu nám navíc v Aldisu předá přímo zástupce skupiny Queen,“ oznámil radostnou novinu frontman a producent celého projektu Jiří Ševčík.

Je hrdý na to, že i díky tomu pomohli dobré věci: „Kompletní výtěžek z onoho CD jde totiž na konto Freddieho nadace proti AIDS, Mercury Phoenix Trust.“

Skladba byla desítky let „v trezoru“ a šířila se mezi fanoušky skupiny Queen ve špatné kvalitě na kazetách.

„Bylo nám jasné, že s novou aranží vstupujeme na tenký led. Vždyť jsme tím pádem de facto jedinou kapelou v hudební historii kromě Queen, na jejíž nahrávce zpívá Freddie Mercury a na kytaru hraje Brian May. Proto jsem kromě Pirate Swing Bandu a aranžéra Radka Škeříka oslovil ke spolupráci i jednoho z nejlepších producentů Mika Morana, a to i kvůli tomu, že s Freddiem pracoval. Byla to pro nás obrovská škola,“ ocenil Jiří Ševčík.