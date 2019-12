Krachující hutě Pilsen Steel koupí zájemce z oboru, chce část zaměstnanců

V podniku, který byl ještě před patnácti lety srdcem plzeňské Škodovky, je stále přes 500 zaměstnanců. Vedoucí odborů Ivanka Smolková se o jejich budoucnost obává. Podle jejích slov jich totiž investor hodlá převzít jen desítky. Brož to zatím nepotvrdil.

„Věřitelský výbor vybral nejlepší nabídku. Vybraný investor podniká ve stejné oblasti, jde o výrobní firmu, převezme celý podnik včetně části zaměstnanců. Teď musíme dotáhnout do finále znění smlouvy včetně toho, kolik zaměstnanců firma převezme. Nyní nebudeme sdělovat vítěze ani to, jestli jde o českou či zahraniční firmu,“ uvedl Brož. Řekl jen, že jde o renomovanou firmu s obsáhlou historií.

Podle něj je pozitivní, že by se v podniku nebo v jeho části mohla obnovit výroba. Smolková však sdělila, že není moc optimistická.

„Investor má zájem o nepatrnou část zaměstnanců. Podle mě se čeká, až odejdou sami. Když neodejdou, počká se do 1. ledna, kdy přestane platit kolektivní smlouva s odstupným ve výši sedmiměsíční mzdy,“ myslí si Smolková.

„Investor si musí určit klíčové zaměstnance, které potřebuje. Právě oni se to dozvědí jako první,“ uvedl Brož, který po celou dobu od červnového konkurzu firmy vyzýval zaměstnance, aby ve firmě vytrvali, protože bez nich nebude prodejná.

Poslední mzdu zaměstnanci dostali v srpnu, a to její šedesátiprocentní část. Brož uvedl, že se snažil o získání peněz z prodeje emisních povolenek za rok 2019, což se zatím nepovedlo, probíhá pouze prodej zbytného majetku. Ten ale veškeré dlužné mzdy pokrýt nedokáže.

Insolvenční správce uznal dluhy za 1,3 miliardy

Do insolvenčního řízení na majetek Pilsen Steel se přihlásilo s pohledávkami 92 věřitelů. Největšími věřiteli jsou ruské banky Vněšekonombanka, VEB Kapital a Mezinárodní investiční banka.

Insolvenční správce přezkoumal pohledávky za téměř 9,4 miliardy korun a uznal dluhy v celkové hodnotě 1,3 miliardy. Většinu pohledávek ruských bank neuznal.

Částka, kterou strategický investor zaplatí, se bude dělit mezi věřitele s uznanými pohledávkami. Částku ale Brož nesdělil.

V Pilsen Steelu byla letos v lednu vyhlášena odstávka výroby, od března je podnik v insolvenci a od června v konkurzu. V insolvenci byl už v roce 2014. Po té ale nenásledoval konkurz, ale soudem povolená reorganizace.

„Tehdy dominovala také velká ruská banka a ostatní věřitele přebila. A ti, kteří podnik do finančních problémů nedostali, tehdy rozhodovat nemohli. V rámci českého práva tak byli čeští podnikatelé okradeni a peníze jim nikdo nevrátil,“ zavzpomínala Smolková.

To by se tentokrát stát nemělo, protože věřitelé by se měli rozdělit o částku, kterou strategický investor zaplatí. Zda se dostanou na částku 1,3 miliardy korun, což jsou uznané pohledávky, zatím známo není.