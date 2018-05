Nad oborem pro piloty na gymnáziu v Moravské Třebové visí otazníky

Na Gymnáziu Moravská Třebová pokračují přípravy na otevření učebního oboru zaměřeného na letectví už od konce loňského roku. Do 30. září je nutné podat žádost o registraci nového studijního oboru ministerstvu školství, od září roku 2019 by teoreticky mohli nastoupit první studenti. Pokud se to ale škole podaří prosadit.

„Ten obor bude možná funkční, ale aktuálně se nám zdá, že to je nesystémové a málo připravené,“ uvedl během jednání krajských zastupitelů předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost David Šimek s tím, že to není názor jen jeho, nýbrž celého výboru. V září má na jednání školského výboru výbor ředitelka školy přijít a obhájit chystané lyceum.

Gymnázium v Moravské Třebové v minulosti přišlo o čtyřletý obor, zůstal jen osmiletý. Třídy měl pomoci zaplnit nový obor informační služby, o který ale nebyl zájem, a škola už další ročníky neotevírá. Školský výbor má podle Davida Šimka obavy, aby se stejný příběh neopakoval s technickým lyceem. „Mám pocit, že se vymýšlí nový klín,“ uvedl.

Ředitelka gymnázia Alena Plocová ale tvrdí, že jde úplně o jiný případ. „Technické lyceum bereme jako velkou šanci, je to v úplně jiné rovině než informační služby, kde jsme byli v podstatě postaveni před hotovou věc. Je to i mnohem lépe přijímáno ve sboru, spolupracují s námi letečtí odborníci, kteří to vzali za své,“ uvedla Plocová.

Škola jedná se zástupci Aeroklubu Moravská Třebová, s městem, Úřadem pro civilní letectví a Leteckým ústavem Vysokého učení technického Brno.

„Práce se posunuje dopředu, není to procházka růžovým sadem, zatím je ale vše řešitelné,“ uvedla ředitelka.

Od prvního ročníku by byli studenti připravováni směrem k letecké oblasti a ve třetím ročníku by se mohli rozhodnout, zda se zaměří na pilotování, nebo spíše na údržbu a konstrukci letadel. Kromě vzdělání, které je připraví nejen do praxe, ale i na studium na vysoké škole, chce lyceum studentům nabídnout také konkrétní osvědčení či letecké licence, což by jim u potenciálních zaměstnavatelů teoreticky mělo otevřít dveře.

Nápad podporuje i závodní pilot Martin Šonka

„Jediná střední škola v republice, která nabízí vzdělávání spojené s letectvím, je ve Vodochodech, avšak jedná se o vzdělávání bez maturity. Vznik nového maturitního oboru by udělal z moravskotřebovského gymnázia unikátní školu v rámci celé republiky, a to i vzhledem ke vzdálenosti letiště,“ uvedl před časem Šonka.

Krajská rada už schválila zápis oboru technické lyceum v denní formě vzdělávání s kapacitou oboru 120 žáků s účinností od 1. září 2019.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ale připouští, že tento termín není jistý. „Řešíme určité organizační problémy, zejména pokud jde o výuku praktické části. Možná se termín 1. září příštího roku ukáže nesplnitelný, možná to bude o rok později,“ řekl.

Škola vkládá do nového oboru velké naděje a zdržení nechce připustit. „Musí se to stihnout, uděláme pro to vše,“ tvrdí Plocová.