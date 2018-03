Snímek vylepší třeba lokomotivou. Piktoriálních fotografů je u nás pomálu

„Jsme v tomto směru tak trochu průkopníci. U piktorialu přidá fotograf k vyfocenému záběru grafiku – děj, emoce, vlastní pocity. Ne nahodile, ale kombinuje například minulost se současností, vloží do snímku příběh, který se na místě odehrál, nebo drobným detailem vyšle vzkaz. Každý z diváků si na fotografii pak najde to svoje,“ vysvětluje Jurzykowski, který spojuje více obrazů do jednoho, zatímco kolega Frydrych do snímku nic nepřidá, jen upraví děj, jak na něj působil.

Podle Jurzykowského chodí návštěvníci na fotografických výstavách kolem panelů a říkají: to se mi líbí, nebo nelíbí. „U nás sleduji rozvášněné debaty. Na jedné fotografii jablunkovského náměstí jsem do obloukového podchodu umístil projíždějící lokomotivu. Lidé se hádali, v kterém roce tam ten vlak jezdil, přestože městem koleje nikdy nevedly,“ směje se fotograf, který námět čerpal z minulosti, kdy se do úzkého průjezdu pokaždé na milimetr trefil vozem starší muž z pekárny, přestože býval většinou v podroušeném stavu. „Proč by to tedy nezvládla lokomotiva?“ zmiňuje fotograf.

Jindy zase na přechod pro chodce v konkrétním místě doplnil brouka hovnivála i s kuličkou, kterou před sebou válí. Zpozoroval totiž, že lidé běží k přechodu a potom jakoby schválně přes něj kráčí jako slimáci.

Zdevastovaným objektům se snaží vrátit úctu

Rád taky mate lidi kombinací pohledů na nové a historické město. Doplňuje snímky o sochy a díla jiných malířů. Přitom ulice jsou často vymyšlené.

Právě památné historické stavby jsou častým námětem Jurzykowského. Tvrdí, že ho mrzí, když vidí, jak některé chátrají. Alespoň na snímcích tak vrací zdevastovaným objektům trochu úcty. Jak? Přidá do nich život, třeba do chodeb zchátralého kláštera jeptišky.

Piktoriální fotografie dá podle obou spoustu práce. Některá fotka vzniká hodiny, jiná tři dny. „Kdysi jsem rád maloval, pak mě zlákalo focení. I tehdy, když ještě nebyla digitální technika, jsem snímky různě dobarvoval, dokresloval. Teď malbu s focením spojuji v počítači,“ doplňuje Jurzykowski. Oba umělci se na startu inspirovali v Polsku, kde tvoří okolo pěti piktoriálních fotografů.

Objevila kouzlo neviditelného světla

Na rozdíl od piktoriálních fotografů jejich kolegyně Lucie Brychcyová z Návsí kombinuje historické manuální objektivy s digitální technikou a nově se učí využívat takzvané tajemné světlo neboli infračervenou fotografii. Zachycuje na snímcích vlnové délky, které jsou jinak lidskému oku neviditelné.

Inspiroval ji manžel, který pomocí termovize měřil tepelné úniky a závady. Nejdříve si však pro infračervené světlo musela upravit fotoaparát. Žena je technicky velmi zručná a zvládla to sama. Jen s fungováním autofokusu místo filtru jí pomohl odborník. Filtr v digitálních fotoaparátech totiž brání proniknutí infračerveného záření na čip, proto není na výsledné fotografii vidět.

Analogové fotoaparáty tento filtr nemají. „Hledala jsem způsob, jak zachytit světlo jinak, nově, tak trochu snově. Pro focení tajemného světla potřebuji slunný den a hodně přemýšlet, který materiál ho nejlépe odráží a který ho propouští, kam postavit člověka, aby vynikl na pozadí.Je to vlastně hra. Když takto snímám lidi, mají lehce prosvícenou vrchní vrstvu kůže a jemnější vrásky. Na druhé straně se musí dívat bokem nebo mít zavřené oči, protože by vypadaly jako oči zombie,“ poznamenává Lucie Brychcyová.