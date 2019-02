Majitel se zbavil psa, který pokousal seniorku. Zvíře může být jinde

Na parcele tak zůstala už jen fena stejného plemene. Potvrdila to mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Policisté minulý pátek písemně vyzvali majitele, aby si oba psy zabezpečil proti dalším útěkům. „Pokud by pes znovu utekl, což se už od pátku nestalo, tak bychom zvíře majiteli odebrali. Tuto situaci jsme ale nemuseli řešit. Jednak majitel plot zabezpečil tak, že už v něm nejsou díry. Jednak se ale psa sám ze své vůle vzdal a dal jej pryč. Na pozemek se už nemá vrátit,“ řekla policejní mluvčí Ivana Baláková. Jestli zvíře skončilo v útulku nebo u jiného chovatele, nechtěla upřesnit.

Pes může žít jinde

Sousedům majitel zvířete slíbil, že psa nechá utratit. Stát se tak mělo tento týden. „Viděli jsme ho ale, jak psa táhne na vodítku a cpe ho do kufru auta. Nevím, kdo by si mohl takové zvíře vzít. Pokud dal zvíře někomu jinému, zbavil se možná problému. Mám ale strach, jestli ten problém nepřehodili na někoho jiného,“ obává se jeden ze sousedů, jehož jméno redakce zná, ale neuvádí.

„Předpokládám, že původní chovatel je tak seriózní, že novému majiteli vše o psu řekne. Pokud by ale novému majiteli nebyla známá historie zvířete nebo je to laik a není to zkušený kynolog, může to být problém,“ upozornil ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta.

Po útoku byl v obci znát hněv. Podle místních utíkal pes pravidelně (více o výpovědi sousedů zde). „Stát se to vůbec nemuselo. Argentinské dogy tam žily dvě a utekly už snad dvacetkrát. A majitel to nikdy neřešil. Ani pořádný plot nepostavil, jenom vždycky přidal prkýnko na místo, odkud se psi prokousali ven,“ řekla po útoku redaktorovi MF DNES jedna z obyvatelek obce.

Chovatel si ještě nevyslechl obvinění

Podle starosty Nového Boru, pod který Pihel patří, řešila městská policie útěk psa z tohoto pozemku dvakrát. Strážníci majitele pokaždé upozorňovali na špatný stav plotu.

„Víme, že na pozemku zůstal jen jeden pes. Stejně jako to, že majitel provedl na plotu nějaké úpravy. Netroufám si ale tvrdit, zda je to už dostatečné. Chci věřit, že ano,“ řekl starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Chovatel si ještě nevyslechl žádné obvinění. Soudní znalec zatím zpracovává posudek, který zjistí souvislost mezi zraněními a úmrtím ženy.

Pak teprve kriminalisté vyhodnotí, zda a z čeho bude majitel obviněn. Jestli z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti nebo z usmrcení z nedbalosti.