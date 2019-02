V Lounech se koná pieta za chlapce, který zemřel na následky týrání

Organizátorka sice oficiální akci během víkendu zrušila, lidé ale přesto přicházeli.

„Mám stejně starého vnuka. Celá událost mě strašně zasáhla. Vůbec si nedokážu představit, jak ten malý musel trpět. Viníkovi bych přála, co nejpřísnější trest,“ řekla Helena Liptáková, která v neděli na náměstí dorazila.

„Z důvodu výhružek a hlášených nepokojů, musíme pietu malému Marečkovi oficiálně zrušit. Bohužel vyplynuly informace o jasném úmyslu při pietě pranýřovat. Chcete ze sobe dostat zlost, negativní emoce, urážek se a vyvolávat konflikty. To nikdo z nás nechtěl a podporovat nebude,“ napsala na Facebooku svolavatelka.

Policie obvinila devatenáctiletého chlapcova otčíma z těžkého ublížení na zdraví a týrání „osoby žijící ve společném obydlí“. Soud jej v pondělí poslal do vazby.

Mladík žil spolu se svou partnerkou a jejím synem v blízkosti ubytovny Oharka. Podle tvrzení svědků chlapce týral dlouhodobě. Dítě mělo údajně vytrhané vlásky, podlitiny a po bytě byly všude skvrny od krve.

Matka řekla deníku Blesk, že o chování svého partnera nikomu neřekla, protože měla strach, aby jí sociálka syna nevzala.

„Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko. Bála jsem se, že by mi malého vzala sociálka, kdybych to nahlásila,“ řekla.

Pracovníci lounského odboru sociální péče rodinu nesledovali, protože chlapec měl trvalý pobyt v jiném městě a podezření na to, že je dítě týrané, nikdo neoznámil (podrobněji v článku O týrání chlapce, který zemřel, prý lidé věděli. Nikdo ale nic neřekl).