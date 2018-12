Královéhradecký kraj potřetí zrušil zakázku na opravu pevnosti Dobrošov

Jediným zájemcem v třetím tendru vypsaném letos v září byla společnost Redomo z Hradce Králové. Přestože kraj dopředu avizoval, že maximální přípustná cena je 65,2 milionu korun bez daně, firma nabídla o několik milionů vyšší sumu.

„Částku nyní nebudeme konkretizovat, stále běží lhůta pro podání námitek,“ odmítl sdělit přesnou výši Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje.

Hejtmanství se tak povážlivě tenčí termíny. Aby nepřišel o 90procentní dotaci, musí zakázku vypsat v lednu, v březnu pak chce vybrat zhotovitele a v dubnu začít stavět.

Pokud ovšem nastanou komplikace, bude celý projekt v ohrožení. Další zpoždění už si kvůli závaznému termínu čerpání dotačních peněz na konci roku 2020 nemůže dovolit.

„Potřebujeme mít na začátku příštího roku vypsáno, aby se nám podařilo soutěžit a zároveň, aby ty stavební práce začaly od jarní nebo letní sezony. Pokud se nám to podaří, tak stále máme nějakou časovou rezervu a věřím, že to stihneme. Ale nezastírám, že to bude čtvrtá soutěž a jsme v trochu jiném postavení než v minulosti,“ řekl hradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Do pevnosti bude jezdit výtah

Zakázka zahrnuje stavbu nové provozní budovy, která poskytne návštěvníkům vyšší komfort než současné již zcela nevyhovující zázemí. Do podzemí prvorepublikové pevnosti z roku 1938 bude nově jezdit výtah. Vzniknou interaktivní expozice a podzemní sály pod dělostřeleckým srubem získají původní podobu. Bude v nich ukázka muničních skladů a kasáren pro mužstvo.

Kraj nyní soutěží stavební práce. Celý projekt přijde na 94 milionů korun. „Bohužel situace na stavebním trhu je poměrně napjatá a tato zakázka je specifická podzemní částí, která je firmami vnímána jako náročnější. Do ledna podrobíme zakázku přehodnocení, zda některé finanční či technické parametry můžeme upravit,“ sdělil hejtman Štěpán.

Kraj však kvůli schválené dotaci nemůže s parametry příliš manévrovat. Nemá ani možnost výrazněji zvýšit přípustnou cenu, aby firmy do tendru nalákal. K té ho zavazuje obecně používaná soustava ÚRS. V rámci přehodnocení projektu tak dojde jen ke kosmetickým změnám. Řadu ústupků musel již dříve udělat památkářům.

Dobrošov Stavba pohraniční tvrze začala v roce 1937, ale po Mnichovu byly práce zastaveny. Za rok se podařilo postavit dva pěchotní sruby a dělostřelecký srub. Mezi nimi bylo proraženo 1 750 metrů spojovacích chodeb, které vedou v hloubce 20 až 39 metrů. Pevnostní muzeum ročně navštíví kolem 20 tisíc lidí.

Z toho, že se kraji nedaří zrealizovat projekt zatraktivnění pevnosti Dobrošov, mají radost někteří průvodci. Ti od začátku nesouhlasí s některými úpravami.

Třeba průvodce Jan Florian poukazuje na to, že pevnost měla v minulosti zásobovací vstup, který ústil do prostoru současného parkoviště pro návštěvníky.

„Kdyby se tento vstup obnovil, mohlo by tam vzniknout požadované zázemí a současně by se lidé dostali rovnou do podzemních expozic,“ říká.

„S tak zásadními úpravami projektu nepočítáme. Dotace by nám takové změny neumožnila,“ odmítl zásadní revizi projektu hejtman.

Kraj zakázku poprvé soutěžil letos na jaře. Tehdy se do tendru nikdo nepřihlásil. Druhá soutěž v létě přinesla jediného uchazeče. Firma Garden Line nabídla cenu těsně pod 65 milionů korun, ale nakonec nabídku stornovala s odvoláním na vyčerpanou kapacitu. Její jednatel však připustil, že pokud by kraj šel s cenou výše, firma by se o zakázku ucházela znovu.

Problém sehnat zájemce má kraj i u jiných zakázek

Projekt pevnosti Dobrošov není jedinou zakázkou, u níž se kraji kvůli nasycenému stavebnímu trhu nedaří najít zhotovitele. Stejné potíže mají třeba projekty lékárny v jičínské nemocnici nebo stanice záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších.

„Ekonomika je přehřátá a firmy mají hodně práce. V tuto chvíli si však nabírají zakázky na další roky. Trochu proto spoléháme na to, že teď by mohly mít volnější kapacity, než při soutěžích uprostřed roku,“ dodal náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09).

Pevnost spravuje Muzeum Náchodska. Jeho ředitel už před časem upozornil, že provoz v národní kulturní památce je už na hraně havarijního stavu. Stále se čeká na velkou investici, takže se peníze nedávaly do údržby. Problém je například s elektrickými rozvody v podzemí.

Muzejníci čekají, jak se vyvine další tendr. Záložní plán pro další sezonu není. Pokud by se našla firma, pevnost nabídne návštěvníkům například některé prohlídky na povrchu.

„Kraj chce stavět rozhodně v roce 2019, takže podle toho plánujeme program. Určitě budeme zapojeni do Festivalu zážitků v Kladském pomezí v červenci a srpnu vždy o pondělcích. To je zatím jistota. Rád bych plánoval něco víc, ale je to obtížné, protože se to časem může zase změnit,“ říká správce pevnostního muzea Richard Švanda. V květnu muzeum uspořádá také naučné vycházky v okolí pevnosti.