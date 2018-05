O přestavbu pevnosti Dobrošov nestojí žádná firma, dotace je ohrožená

Problém se sháněním firem začíná mít nejen kraj, ale také obce. Práce je hodně a ceny staveb stoupají.

„Dřív se nám to skoro vůbec nestávalo. Ještě častěji než u samotných stavebních prací se nám to stává u tendrů na projekční práce. Tam je to ještě o trochu horší. Takových případů máme několik,“ říká radní Královéhradeckého kraje pro investice Václav Řehoř (ODS).

Odložený začátek prací by podle správce pevnosti Richarda Švandy mohl ohrozit čerpání dotace. Podle projektu má vše stát 94 milionů korun a 90 procent z toho mají pokrýt evropské peníze.

„Jsme omezeni tím, že dotace se musí vyčerpat a doúčovat do konce roku 2020. Jak je postavena zadávací dokumentace, musí se začít stavět někdy v létě. Pozdější začátek prací by pro firmy mohl znamenat šibeniční termín,“ obává se správce Dobrošova.

Radní Řehoř si to však nemyslí. „Podle mých informací by to neměl být problém, tedy pokud se podaří najít stavební firmu v druhém tendru,“ říká.

Nabídky přijímá hejtmanství do 12. června. „Pokud se v druhém tendru podaří firmu vybrat, stavět by se mělo v srpnu. Doba realizace podle smlouvy je 91 týdnů,“ vysvětluje za Královéhradecký kraj Sylvie Velčovská.

Důvodů, proč se firmy do dobrošovského podzemí nehrnou, je několik. Tím prvním je růst ekonomiky.

Pevnost Dobrošov V areálu nedokončené prvorepublikové betonové tvrze z roku 1938 má být nová provozní budova. Nabídne návštěvníkům lepší zázemí i interaktivní expozice. Podzemí bude nově přístupné výtahem.

Pod dělostřeleckým srubem se mají do původně plánované podoby dostavět podzemní sály jako ukázky muničních skladů a kasáren. Vše má stát 94 milionů korun, 90 procent má pokrýt evropská dotace.

„Souvisí to s naplněností stavebního trhu, firmy nemají dostatek volných kapacit a na trhu práce chybí kvalifikovaní lidé. Je to celostátní problém. Zakázka má specifika, věřím, že budeme úspěšní a projekt dokončíme,“ doufá hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Dalším problémem je specifičnost dobrošovské zakázky. „Podmínkou dotace je kvůli čerpání i pětiletá záruka na všechny práce. To je problém třeba u dvaatřicetimetrového výtahu pro invalidy. V podzemí je veliká vlhkost, navíc tam voda kondenzuje a kape přímo na výtah. Firmy by potřebovaly na vyřešení tohoto problému více času. Zadávací podmínky druhého tendru jsme vyladili lépe. Věříme, že se i díky tomu firmy přihlásí,“ říká správce pevnosti Švanda.

Dobrošovskou tvrz si ročně prohlédne kolem 30 tisíc návštěvníků. „Bylo by velké zklamání, kdyby se Dobrošov nepodařil. Je to jedna z největších turistických atrakcí Náchoda, doufám, že se firmu podaří najít,“ podotýká starosta města Jan Birke (ČSSD).

Práce je dost, ceny jdou nahoru

S hledáním stavebních firem mají problémy i menší města, jako je právě Náchod. „Letos poprvé řešíme problém, že se nám těžko shání stavební firmy. Podle mne začíná být stavební trh přesycený. Když se bavím s manažery stavebních firem, mají práce nad hlavu,“ připomíná náchodský starosta.

Už několikrát se v poslední době stalo, že se přihlásil jediný zájemce. To ale přináší další problém, ceny stavebních prací letí vzhůru. „Ceny se teď plus minus deset procent přibližují projektovým cenám. Dávno jsou pryč doby, kdy jsme stavby soutěžili s třicetiprocentní úsporou. Pokud je ta cena přestřelená, snažíme se jednat o snížení,“ dodává Birke.

Problém s hledáním firem má i největší město v kraji. „Máme i zakázky, kam se nikdo nepřihlásil, třeba menší stavební úpravy škol v řádu jednotek milionů korun. Stalo se nám to u základních škol v Plotištích, SNP nebo Habrmanova,“ uvádí náměstek primátora Hradce Králové Jindřich Vedlich (Hradečtí patrioti).

Velký stavební boom potvrzují i statistici. Podle nich v minulém roce úřady povolily o 56 procent víc staveb než v předešlém roce.

