Propuštěná vražedkyně změnila příjmení. Kleslo tak riziko, že uteče mimo EU

Příjmení Nová už žena používá několik týdnů. MF DNES to potvrdil předseda ostravského senátu Igor Krajdl, který Janákovou v červnu kvůli těhotenství dočasně propustil na svobodu. Ženě ve změně příjmení nic nebránilo. Zákon o matrikách nepočítá s tím, že by o změnu žádal vrah dočasně propuštěný z vězení.



Matrika změnu povolí každému, kdo splňuje zákonné podmínky. „Zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod,“ stojí v zákoně.

V současnosti se po vyřčení jména Janáková většině lidí vybaví jilemnická vražedkyně odsouzená na třicet let za popravu sběratele starožitností, což zřejmě byl důvod změny. Janáková však nesáhla po rodném příjmení Suková. Na její novou identitu upozornil jako první Krkonošský deník.

Psycholog a soudní znalec Jan Lašek se domnívá, že Janáková chce být někdo jiný, aby ji lidé hned nepoznali.

„Spoluobčané umí být krutí. Vybavuji si, že když se měla vrátit do Jilemnice, vznikla snad jakási občanská patrola, která ji nechtěla pustit ani přes hranice města. Takže ta změna image i příjmení je pro ni v podstatě ochranou,“ vysvětluje Lašek.

„Nikdo z toho nemá radost, bojíme se. Je to člověk, který dokázal chladnokrevně vraždit, tak není divu. Z Jilemnice právě kvůli obavám lidí odešla, ve Vrchlabí to bude stejné,“ říká jedna z obyvatelek Jilemnice, která si nepřála uvést jméno. Vražedkyně se do nedalekého města totiž přestěhovala.

Před několika týdny média spekulovala o jejím možném útěku do zahraničí. Podle soudce Igora Krajdla je to s novou identitou méně pravděpodobné.

„Díky tomu, že změnila jméno, víme, že žádný cestovní doklad nemá a asi ani neměla. To nás uklidnilo. Kdyby měla nějaký starší cestovní doklad schovaný a prošla by kontrolou, mohla utéct. Kdyby si teď zažádala o nový pas, včas to zjistíme,“ vysvětlil Krajdl.

Janáková změnu příjmení nikomu neoznámila. „V tomto směru nemá v době přerušení trestu vůči soudu žádné povinnosti, ale samozřejmě o tom víme. Změna se zapíše do celostátního registru obyvatel, do něhož máme přístup. Právě z jeho výpisu tato změna vyplynula,“ říká ostravský soudce, jenž musel kvůli těhotenství a díře v zákoně Janákovou, dnes Novou, před třemi měsíci z vězení propustit.

Vrazi, kteří si také změnili příjmení Spartakiádní vrah Jiří Straka se nyní jmenuje Nový. Byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží.

Bohumír Ďuričko je Benedikt Reinhold Dier. Hoteliér byl odsouzen za vraždu V. Kočky mladšího.

Nejobávanější člen gangu orlických vrahů Ludvík Černý má nyní příjmení Zámečník.

Generální inspekce bezpečnostních sborů ve čtvrtek potvrdila, že Janákovou v hradecké vazební věznici neznásilnili dozorci, jak žena tvrdila. Případ inspekce odložila. Kdo je otcem dítěte, neuvedla.



„Detailním prověřováním a porovnáním vzorků DNA dítěte a námi vytipovaného otce jsme došli k závěru, že biologickým otcem dítěte není nikdo z příslušníků Vězeňské služby ČR,“ sdělila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Podle TV Nova je otcem dítěte kuchař, který si v hradecké vazební věznici odpykává trest za krádeže.

Psycholog Lašek zdůrazňuje, že zákon, který dovoluje těhotným ženám opustit na rok brány věznice, chybný není. „Naopak na to, že může vězeňkyně otěhotnět, pamatuje. Takže bych to nenazýval dírou v zákoně. Ono se o tom vědělo. Nebývá však zvykem, že by vězeňkyně otěhotněla. Bohužel v tomto případě je mateřství nadřazeno trestu. A je otázka, jestli je to špatně, nebo ne. Může se to stát paní, která je ve vězení za manko v samoobsluze, ale i vražedkyni, která to měla promyšlené,“ podotkl Lašek.

Podle něj bude i pro otrlou vražedkyni, jejíž případ inicioval změnu trestního řádu, návrat do vězení těžký.

VIDEO: Propuštěná vražedkyně Petra Janáková porodila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Chtě nechtě se bude muset po roce podřídit podmínkám vězení, aby tam mohla fungovat. I uvnitř vězení je potřeba, aby dodržovala určitou kázeň, za což je odměňována, nebo trestána. Pro ni opět nastane základní moment, kterým je psychologické odnětí svobody. Teď ví, že nebude dalších osmadvacet let na svobodě. Má před sebou vidinu, že polovinu nebo třetinu života stráví ve vězení. V podstatě se tomu nemá jak vyhnout,“ zdůrazňuje odborník.

Devětadvacetiletá Petra Janáková a její dnes už bývalý manžel Jaroslav Janák dostali loni u hradeckého krajského soudu doživotí za chladnokrevnou vraždu sběratele mincí u Lázní Bělohrad na Jičínsku a za několik pokusů o další vraždy.

Vrchní soud v Praze v březnu doživotní tresty zrušil, Janáková dostala pravomocně třicet let, manžel Jaroslav o dva méně.