Záblesk v ponuré ČSSD. Neměl jsem ani billboard, říká dvojí vítěz Vícha

V Bohumíně získala ČSSD opět nadpoloviční počet křesel v zastupitelstvu a to ve chvíli, kdy strana napříč republikou ztrácela. Čím si to vysvětlujete?

Je pravdou, že jsme byli v napětí, co pošramocená značka ČSSD udělá s voliči v Bohumíně. Ale opět se ukázalo, že komunální volby jsou spíše o lidech, než o stranách.

Jak náročné je vést kampaň k senátním a zároveň komunálním volbám?Zažil jsem to už jednou, v roce 2006. Moc jsme toho neměli, nějaké letáky, plakáty, růže, ale jinak jsem toho názoru, že kampaň se nevede čtrnáct dní před volbami, ale že se pracuje po celé předcházející období. Neměl jsem ani billboard.

A kampaň napříč stranami? Byla v Bohumíně férová?

Jak ve volbách do Senátu, tak i do komunálu, jsem nezaznamenal žádné osobní útoky, čehož si vážím. Kampaň byla charakteristická spíše tím, že někteří vyhlašovali nereálná hesla, kterými se ale lidé nenechali zviklat.

Co konkrétně máte na mysli?

U nás mělo například ANO velké billboardy,kde hlásali, že každý občan dostane na chytrou kartu tisíc korun ročně na sportování a další aktivity. To by znamenalo 80 milionů za čtyři roky rozdaných všem bez rozdílu.

Takovou investici by město nezvládlo?

Ano, ale bylo by to neúčelné. My samozřejmě také podporujeme sport, kulturu a další činnosti, ale takový krok by byl nepromyšlený a nezacílený.

Popište fungování zastupitelstva, kterému většinově vládne jedna strana? V Bohumíně se tento stav opakuje.

My jsme vždy ctili poměrné zastoupení, takže lidé z ostatních zvolených stran mají možnost dosadit své lidi do různých komisí a výborů. Jsme připraveni spolupracovat se všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva. Dobré nápady vyslyšíme a blbosti realizovat nebudeme.