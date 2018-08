Od videoher se dostal k milionům a teď Stuchlík vede ANO do voleb

„Známá tvář není podstatná. Důležitější je, aby v čele magistrátu stál zkušený manažer schopný úspěšně vyjednávat s šéfy vlivných firem. To splňuji,“ míní Stuchlík. Ve volbách chce vsázet právě na své obchodní úspěchy, díky nimž se stal multimilionářem.



S podnikáním začal v 16 letech. „Byl začátek 90. let a situace u nás v rodině nebyla jednoduchá, otec byl těžce nemocný. Chtěl jsem proto do rodiny něco přinést coby nejstarší dítě,“ vysvětluje, proč začal pracovat. Překládal manuály. „Pokud jste v 90. letech měli hodinky Casio nebo hráli Nintendo, s velkou pravděpodobností u nich byly přeložené návody ode mě,“ doplňuje.

Touto cestou se dostal k internetu a internetové reklamě. V roce 2000 založil s kamarádem Martinem Nejedlým (nejde o poradce prezidenta Miloše Zemana) společnost Fincetrum věnující se finančnímu poradenství. Za roky se rozrostla natolik, že vloni dosáhla tržeb okolo 1,6 miliardy korun.

Teď z firmy, kde už vlastní jen menšinový podíl, definitivně odchází. „Do podzimu bych ji měl opustit,“ říká. Zároveň tento týden prodal svůj podíl ve společnosti Fair Credit. „Co nebyl problém, když byl člověk investor, je kritizováno u kandidáta na primátora,“ říká.

Kritizován byl za svou účast ve firmě, která poskytuje krátkodobé půjčky s vysokými úroky. Vysloužil si i označení lichvář. Jeho partner z byznysu Jakub Lohninský považuje Stuchlíkův vstup do politiky za přirozený krok. „V byznysovém životě toho dosáhl hodně, úspěšně vybudoval od píky firmu, dokázal řídit stovky lidí a vydělal svojí pílí velké peníze. Těžko by hledal novou motivaci v řízení další firmy, a tak jeho krok pokusit se změnit Prahu k lepšímu chápu,“ zhodnotil pro Lidové noviny podnikatel Lohninský. Znají se přes 12 let.

Sám Stuchlík říká, že se při nedávném studiu ve Spojených státech nakazil tamním duchem, že je potřeba společnosti něco vracet, pokud jste úspěšní. A zrovna v tomto rozpoložení dostal v červnu nabídku od předsedy ANO Andreje Babiše, aby se stal lídrem hnutí ve volbách na pražský magistrát.

„Já jsem pana Stuchlíka neznal. Byl doporučen, ani nevím kým,“ řekl tento týden serveru iDNES.cz Babiš. I po takových slovech však Stuchlík trvá na to, že od předsedy hnutí cítí podporu a odmítá, že by měl být jeho loutkou.

„Jsem finančně nezávislý, nepotřebuji někomu dělat loutku,“ říká Stuchlík. Zadobře je údajně i s členy ANO v hlavním městě. Ti přitom z dosazení Stuchlíka do čela své kandidátky byli nejprve rozladění. Pražská organizace si totiž za svého lídra zvolila poslance a zastupitele Patrika Nachera.

Podle informací MF DNES se chystaly jednotlivé oblastní organizace po dosazení Stuchlíka psát Babišovi, aby ho zase stáhl. Nakonec tak neučinily. Nový lídr hnutí v metropoli míní, že už si své nové kolegy udobřil.

Cíl: spojit odlišné tábory

Se získanou přízní Babiše i pražského ANO chce nyní zaujmout i samotné obyvatele metropole. Zatím byl pro ně neviditelným. Sám však tvrdí, že na blahu Pražanů se podílel více než nějaký kariérní politik.

„Když jsem v roce 2014 kupoval rádio Classic, tak to nebylo proto, že bych na stanici s klasickou hudbou vydělal. Ale je to jediné soukromé klasické rádio v Praze. Klasická hudba k Praze patří, kdybych ho nekoupil, tak by ho získal někdo jiný a mohl by ho přeformátovat na něco jiného,“ soudí Stuchlík.

Komunální volby 2018 Tímto dílem MF DNES uzavírá seriál, ve kterém představovala lídry jednotlivých politických stran, kteří se chtějí po podzimních komunálních volbách stát primátorem či primátorkou hlavního města.



Více než tímhle by však mohl voliče v Praze zaujmout tím, že není typickým představitelem tohoto hnutí. ANO nevolil, vstupovat do něj zatím nechce, finančně podpořil magazín Reportér, který založili lidé, kteří odešli z MF DNES, poté co jí koupil Babiš.

Sám Stuchlík nezastírá, že spadá do škatulky označované jako pražská kavárna, s níž přišel prezident Zeman a za jejíž členy jsou považováni městští liberálové. A právě tím by chtěl také získat voliče, jak „kavárny“, tak hnutí ANO. „Je třeba spojovat různé zájmy. A to je mým cílem,“ říká kandidát na primátora.

Server Seznam Zprávy nedávno uvedl, že ANO ve své analýze ke komunálním volbám v Praze uvádí, že by mohlo cílit na voliče SPD, KSČM a ČSSD. „Dokument jsem neviděl, ale jsem otevřený, nic není černobílé. Když někdo volí i třeba trochu extremistickou stranu, má k tomu asi důvod. Možná protože mu nikdo nenaslouchá. Nechci nikoho odsuzovat. Na každém hlasu záleží a s tím jdu do voleb,“ říká Stuchlík.

Zároveň odmítá, že by mohl být ve volbách při oslovování voličů komplikací, že není představitelem tradiční rodiny. Žije v registrovaném partnerství. „Překvapilo by mě, kdyby to bylo téma. I katolické Irsko má za premiéra gaye,“ říká Stuchlík.

„Chemici“ střídají Smetanu

Do voleb chce využít svých zkušeností ze zahraničí, kde pobýval, a kterými by se mohla inspirovat i Praha. Kupříkladu je pro regulaci služby AirBnB. „V zahraničí tento krok dokázal zlevnit byty,“ říká. Zaměřit se chce také na oblast dopravy. Vedle budování záchytných parkovišť je podle něj vhodné využít v Praze v dopravě inteligentní systémy, které by dopomohly k lepší plynulosti dopravy.

Ve volném čase kandidát ANO na primátora rád čte, sportuje a cestuje. Jelikož ve své pracovní kariéře procestoval dle svých slov část světa, stačí mu vyrazit na Kokořínsko.

Přitom do světa by dokázal sám doletět. „V roce 2006 jsme si splnil sen, udělal jsem si pilotní průkaz. Mám nalítáno přes 800, možná i 900 hodin,“ popisuje Stuchlík. Je posluchačem vážné hudby. Z ní skáče i do taneční muziky, které přišel na chuť při studiu v Nizozemsku. „Po Smetanovi se mohou rozeznít Chemical Brothers,“ směje se.