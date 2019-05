Fiktivním odběrem autokosmetiky kryl kšefty lihového bosse, říká žalobce

Když lihový boss Radek Březina v hrobické společnosti Morávia-Chem fiktivně denaturoval potravinářský líh, který pak prodával, skladoval, nebo z něho vyráběl tvrdý alkohol, potřeboval to mít účetně v pořádku.

Proto se podle žalobce dohodl s Petrem Němečkem na tom, že mu bude dodávat autokosmetiku, jejíž výrobou se firma zabývala.

Na fakturách jí však bylo mnohem více než ve skutečnosti. Jednoduchý systém podvodů se dařilo praktikovat zhruba dva roky v letech 2009 a 2010.



„Razítkem a podpisem potvrzoval (Němeček) převzetí zboží a za to dostával vyplacenou odměnu v hotovosti. Pak prodal neexistující zboží dalším odběratelům. Tyto účetně vykázané odběry nebyly ve skutečnosti provedeny,“ zmínil žalobce Robert Henzel z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

„Docházelo tak k zastírání způsobu, jakým bylo ve firmě Morávia-Chem nakládáno s lihem,“ doplnil.



Podle spisu to v praxi vypadalo tak, že Němeček naložil do nákladního auta s přívěsem několik desítek, možná stovek litrů například nemrznoucí směsi do ostřikovačů, ale papírově vykázal až 23 tisíc litrů. Se zbožím odjel do areálu v Holešově, kde část zboží prodal reálně, zbytek jenom „na oko“.

Stát tak podle žalobce na daních připravil o 248 milionů korun, za což mu hrozí více než 13 let vězení.



Když v Němečkově firmě Cargo NV dělal kontrolu zlínský finanční úřad, našel řadu nesrovnalostí, které obžalovaný nebyl u soudu schopný vysvětlit. Svoji vinu ale popřel.



„Trestný čin se nestal, tak to nebylo. Je pravda, že jsem pana Březinu znal, měl jsem smlouvu a odebíral zboží od Morávia-Chemu. Není ale pravda, že jsem věděl o nějaké organizované skupině,“ bránil se Němeček.



Autem prý jezdil, i když neměl řidičský průkaz

Proti němu ale stojí slova i samotných Březinových. Lihový boss, který si odpykává 13 let vězení za daňové úniky ve výši přes 6 miliard korun, při projednávání své kauzy v Olomouci uvedl, že se takovým způsobem zakrývaly podvody.

„Odběratelům jsem platil nějaké peníze. Dostalo se to papírově až na benzinky a do skladů,“ popsal Březina.



Dalším z důkazů je výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, bývalého pomocníka, který si už svůj trest odpykal a u soudu dnes vypovídal jako svědek. Ovšem proto, že s policií spolupracuje i na dalších lihových kauzách, mluvil za zavřenými dveřmi bez přítomnosti veřejnosti i novinářů.



Němeček se sice během své výpovědi bránil tomu, že by provedl něco špatného, nicméně nebyl kromě tří odběratelů, z nichž jeden zemřel, schopen zmínit další. „Nemám kontakt na odběratele, mám nový telefon,“ řekl.

„Vyšetřovatelka je zastrašovala, nechtějí s tím mít nic společného,“ pokračoval o pár minut později.



Navíc tvrdil, že autokosmetiku z Morávia-Chemu vozil sám, řidičský průkaz však neměl. „Jezdil jsem bez něho. Nebyl na tom takový rabat, abych si mohl dovolit zaměstnance,“ tvrdil u soudu.



Nemrznoucí směs šla fiktivně i stavebním firmám

Podle žalobce šlo ale o způsob, jak legálně vykázat nezákonné nakládání s lihem, k čemuž Březinovi Němeček posloužil.



Němeček se před soudem ohradil vůči Tomáši Březinovi. „Nařkl mě z toho, že jsem jim pomáhal s krácením daně. Tomáše Březinu jsem přitom viděl třikrát čtyřikrát v životě,“ řekl Němeček.



Zlínský soud už dříve řešil v případ, v němž byla v hlavní roli opět společnost Morávia-Chem. V letech 2000 až 2002 podle spisu fiktivně dodala 700 tisíc litrů nemrznoucí směsi několika stavebním firmám. Obžalovaní byli i úředníci.

Klíčové postavy vyvázly bez trestu a soudce si stěžoval na nedostatek důkazů. Případ tehdejšího jednatele firmy Radovana Dalajky ale soudce opět otevřel a státní zástupce zvažuje, zda ho znovu obžaluje. „U všeho byli pracovníci finančního úřadu,“ hájil se už dříve Dalajka.