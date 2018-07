Exministr Krčál je znovu ředitelem ústavu. A hned si vzal dovolenou

Podle náměstka hejtmana Pavla Fraňka (ANO) Krčál potvrdil svůj zájem vrátit se do funkce. „Vrací se na tento post. A do konce tohoto týdne si vzal dovolenou,“ uvedl Franěk, jenž má na starosti sociální oblast v Kraji Vysočina.



Podle něj Krčálův případ s bakalářskou prací neovlivní jeho ředitelské působení. Franěk ho stále považuje za odborníka v této oblasti.

Krčála dočasně zastupoval v čele Domova Jeřabina Čestmír Špička. „Já byl jen dočasným ředitelem, když byl jmenovaný ministrem. Jakmile pan prezident podepsal demisi, tak já přestal být ředitelem a stal se jím opět pan Krčál. Jenom se to překlopilo, já jsem nyní zástupcem ředitele,“ vysvětlil Špička.

Sám Krčál po úterní rezignaci na post ministra práce a sociálních věcí ve čtvrtek rezignoval na funkci předsedy krajské organizace sociálních demokratů na Vysočině. Rozhodl se tak navzdory podpoře, kterou mu vyslovili představitelé všech okresů.

Složil i funkci místopředsedy okresní organizace ve Žďáru nad Sázavou a zůstává jen řadovým členem strany.

Svoje další působení v Domově Jeřabina odmítl komentovat. „Uzavřel jsem politickou kariéru. Já se s médii už nechci bavit,“ uvedl v pátek Krčál.

Návrat Krčála na post ředitele Jeřabiny podporuje i opozice

Jeho další působení v Jeřabině podpořili jeho straničtí kolegové i někteří další členové vedení kraje. A dokonce i zástupce opozice Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), jenž je poslancem i krajským zastupitelem.

„Já ho znám jako kompetentního člověka v sociální oblasti. Nemělo by to mít vliv na jeho návrat do původního místa,“ míní Kaňkovský.

To stejné si myslí i Libor Joukl, který po Krčálovi dočasně převzal vedení ČSSD na Vysočině. V návratu do Pelhřimova podporuje exministra i místostarosta Třebíče Vladimír Malý, zástupce šéfa sociálních demokratů v kraji.

„Nemám žádnou výtku k jeho práci. Předpoklad pro funkci ředitele splňuje,“ řekl Malý.

Zastání Krčál nachází i u náměstka primátora Jihlavy Vratislava Výborného (ČSSD). I on je ale pro, aby zůstal ředitelem Domova Jeřabina. „Až tak dalece by neměl být trestán,“ dodal Výborný.