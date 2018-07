Krčála spolustraníci drží. Bude-li chtít, šéfem ČSSD na Vysočině zůstane

„Budeme mít zasedání krajského výkonného výboru a poté se rozhodnu, jak budu pokračovat dál,“ řekl ve středu Krčál (o jeho demisi v článku Zeman přijal demisi Krčála, setká se s Maláčovou).



Jasné ještě není, jestli se vrátí na místo ředitele krajského Domova Jeřabina v Pelhřimově poskytujícího služby a pomoc mentálně a zdravotně postiženým. Krajští radní právě v den, kdy Krčál podal demisi, rozhodli o jeho zástupci v Jeřabině. Stal se jím Čestmír Špička, dosavadní vedoucí provozního a ekonomického úseku.

V návratu do funkce šéfa domova podporují Krčála jeho vlivní spolustraníci v kraji. A taky opoziční poslanec a krajský zastupitel Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Já ho znám jako kompetentního člověka v sociální oblasti. Nemělo by to mít vliv na jeho návrat do původního místa,“ míní Kaňkovský.

Krčálovi krajští místopředsedové ČSSD Libor Joukl a Vladimír Malý jsou pro, aby ve funkcích dál působil.

„Měl by to dělat dál, má dva vysokoškolské tituly. Nejprve se ministrům začal kontrolovat majetek, pak jestli umí anglicky, teď bakalářské práce. Po příštích volbách se jim třeba bude kontrolovat velikost bot,“ zastal se Krčála Libor Joukl.

Jihlavského náměstka odchod Krčála z ministerstva nepotěšil

Místostarosta Třebíče Malý zná Krčála dlouhé roky. I po demisi jej považuje za pracovitého a poctivého politika. „Vždy je aktivní, nemám žádnou výtku k jeho práci. Předpoklad pro funkci ředitele splňuje,“ řekl Malý.

S Krčálem dlouho spolupracuje i místopředsedkyně ČSSD Jana Fialová. Podle ní teď záleží hlavně na něm, jak si vše vyhodnotí. „Já si ho vážím jako odborníka i jako člověka. Po té rezignaci je teď potřeba, abychom si sedli a promluvili,“ uvedla krajská radní Fialová.

Odcházející ministr nepotěšil Vratislava Výborného (ČSSD), který je náměstkem primátora a volebním lídrem strany v Jihlavě. „Měli jsme spolu několik plánů týkajících se Jihlavy a ty teď jeho odchodem z ministerstva padají,“ uvedl Výborný.

I on je ale pro, aby Krčál zůstal ředitelem Domova Jeřabina. „Až tak dalece by neměl být trestán,“ dodal náměstek primátora. Podle hejtmana Jiřího Běhounka (za ČSSD) záleží na Krčálovi, jestli se vrátí do ředitelské funkce.

Petr Krčál oznámil svou rezignaci na post ministra práce a sociálních věcí: