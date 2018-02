Dolínek navrhuje zvýšení rozpočtu na opravy mostů o 246 milionů korun

Náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek proto předloží Radě hl. m. Prahy návrh na zvýšení rozpočtu kapitálových a běžných výdajů v kapitole 03 – Doprava o 246 milionů korun. Peníze by měly směřovat na opravy mostů.

„Jedná se o akce, které jsou před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, případně již v samotné realizaci, s podepsanými smluvními závazky. Chci se zasadit o to, aby tyto akce byly dokončeny, považuji je pro rozvoj Prahy a zvýšení komfortu Pražanů za zásadní. TSK na těchto projektech intenzivně a dlouhodobě pracuje. Kvalitní příprava nejen těchto projektů je důkazem, že TSK funguje dobře a efektivně,“ říká k tomu Petr Dolínek.

Zvýšení rozpočtu by mělo směřovat na konkrétní akce, které TSK připravuje. Je mezi nimi například rekonstrukce lávek pro pěší, které jsou součástí železničního mostu, projektová příprava rekonstrukce Mostu Zlíchov, sanace mostní konstrukce mostu přes údolí Rokytky a vybudování protihlukových stěn, rekonstrukce mostu Za Černým Mostem, oprava mostu přes ulici Horoměřická, výměna izolačního systému a další opravy na mostu ve Slánské, zásadní rekonstrukce je plánovaná i na mostu K Barrandovu. Část peněz by měla směřovat i na samotnou přípravu dalších investičních akcí, zejména na projektovou přípravu dalších projektů, na kterých TSK pracuje.

Rozpočet by podle Dolínka měl být navýšen i v dalších oblastech. „Kromě zmíněných oprav navrhnu, aby šlo více peněz i do ostatních aktivit. Konkrétně o 74 milionů korun na rozšiřování sítě cyklostezek, dalších 101 milionů korun do akcí BESIP, které mají zajistit bezpečnou jízdu všem. Zároveň chci zatraktivnit pražskou MHD jak rekonstrukcí současných zastávek, tak jejich přeměnou na bezbariérové. S tím se pojí i projekt na bezbariérovost pražských přívozů, celkový rozpočet by se měl navýšit o 95 milionů korun,“ dodal Petr Dolínek.