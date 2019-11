Po petici lidí sníží investor plánované domy v Českých Budějovicích o patro

Bytové domy mají vyrůst na rohu ulic Boršovská a St. Čečka. V okolí stojí většinou rodinné domy, některé tu jsou řadu let, jiné vyrostly v poslední době.

I proto reagovali místní podrážděně, když se dozvěděli, že zde chce soukromý investor vybudovat tři bytové domy.

„Hlavní důvod byla výška budovy o čtyřech nadzemních podlažích a počet bytů, kterých mělo být 33. Při jednoduchých počtech to je velká zátěž, co se týče počtu obyvatel i dopravy. Dnes má navíc řada lidí dvě auta a tady se už teď ve čtyři hodiny pomalu nedá projet ulicí,“ zlobí se Jitka Eliášová.

Její dům stojí kousek od místa, kde investor plánuje výstavbu. „Další věc je stínění. I na to by se mělo myslet. Nikde jinde tady tak vysoké domy nejsou. Víte, my jsme řekli, že nejsme proti stavbě, ale chceme, aby se to udělalo šetrně k okolí,“ líčí Eliášová.

Obává se i toho, jestli zátěž zvládne místní kanalizace. Když přijdou deště, sama má podle svých slov ve sklepě vodu. „Štvalo by mě, kdybych s tím nic neudělala. Tak jsme sepsali petici a posbírali 111 podpisů,“ dodává žena, která zde žije od roku 1970.

Petice se nakonec dostala až na radnici. „Předtím, než ji podali, mě navštívily zástupkyně petičního výboru. Po jednání s nimi jsem podal v srpnu za město coby účastníka řízení námitku do zahájeného územního řízení, které bylo následně stavebním úřadem na konci září přerušeno. Projektant podle mých informací projekt upravil - snížil všechny tři plánované domy o jedno podlaží, upravil parkování a rozsah zeleně. Takže řízení by mělo pokračovat s upraveným projektem,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma.

MF DNES se proto obrátila na stavební úřad, který informaci potvrdil. Podle něj byl po osobní schůzce zástupce žadatelů vyzván k doplnění žádosti. To se také stalo.

„Návrh stavebního záměru byl upraven tak, že bytové domy byly sníženy o jedno podlaží. Stavební úřad bude pokračovat v územním řízení, případně bude zástupce žadatelů opětovně vyzván k doplnění žádosti,“ napsal v odpovědi stavební úřad.

Snažili jsme se vyhovět všem námitkám, říká architekt

Všechny strany se sešly na konci srpna. Náměstek Thoma i občané vyjmenovali své námitky k připravované investici.

„Na základě těchto požadavků jsme s investorem došli k závěru, že těmto připomínkám vyhovíme a v rámci korektního jednání záměr přepracujeme. Je třeba zdůraznit, že ten původní měl všechna kladná závazná stanoviska dotčených orgánů a byl v souladu s platným územním plánem města České Budějovice. Nadpoloviční část majitelů sousedních staveb již také vydala pro původní záměr souhlas,“ zmínil za investora architekt Martin Kouba.

Ten také vysvětlil, jak se projekt po setkání změnil. Podle něj je současně navrhovaný záměr o jedno patro nižší, stavby mají tři nadzemní podlaží bez podsklepení a z ulice St. Čečky horní podlaží ustupuje.

„Snížil se také počet bytových jednotek pro každý objekt z jedenácti na sedm bytů. Celý obytný soubor je uzavřený v nové soukromé zeleni a s dostatečným množstvím parkovacích stání. Odstupy od stávající zástavby vícegeneračních rodinných domů a sousedních pozemků se též zvětšily. Objem i výška budoucích rezidenčních domů jsou nyní nižší či shodně vysoké jako stávající obytná zástavba. Snažili jsme se vyhovět všem námitkám,“ vyjmenoval Kouba.

Dotčené orgány podle něj vydaly kladná stanoviska. „Bylo by vhodné připomenout, že v lokalitě, kde se tento záměr nachází, je nyní autoservis, sklady a dílny. Jedná se o typický brownfield, který v obytné zóně působí negativně,“ dodal architekt.

Ne všechny místní ale změny uklidnily. Jitka Eliášová je jednou z nich. „Nevěřím, že to nějak výrazně změnili nebo že dům výrazně snížili,“ reagovala.