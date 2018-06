Výpadovka z Pelhřimova není bezpečná, lidé žádají přechod a semafor

Frekventovanou Humpoleckou ulici musí například každý den přecházet Marcela Stará. Už dva roky se snaží upozornit úřady na problematické přecházení a riziko, které tu na chodce číhá. Zatím ovšem marně. Proto se rozhodla petici sepsat.



Silnice první třídy I/34, jejíž součástí je právě i Humpolecká ulice, patří mezi hlavní tahy skrz Pelhřimov. Jezdí se tudy ve směru na Tábor nebo do Humpolce a k dálnici D1.

„Rychlost 50 kilometrů v hodině zde dodržuje málokterý řidič. První přechod pro chodce od vjezdu do města je až na křižovatce u hotelu Rekrea. V Humpolecké ulici se nachází zadní vchod do nemocnice, zahrádkářská kolonie a garáže. Je tady značný pohyb lidí, kteří přebíhají silnici na různých místech,“ popisuje Marcela Stará každodenní situaci.

Umístění zpomalovacího semaforu a dalšího přechodu by podle ní stav v místě zlepšilo.



Úřady ji dávaly za pravdu, nicméně za rok a půl se nezměnilo nic

„Nejprve jsem na problematické přecházení upozorňovala na odboru dopravy jen ústně. V prosinci 2016 jsem podala první písemnou žádost. Jednala jsem také na investičním odboru, písemně i s jihlavskou správou Ředitelství silnic a dálnic. Musím říci, že mi na úřadech dávali vesměs za pravdu, ale k dnešnímu dni se situace nikterak nezměnila. Proto zkoušíme, jestli pomůže petice,“ vysvětluje žena.

Petiční archy, které podepsalo za jeden měsíc více než 800 lidí, už předala pelhřimovské radnici. „Myslím si, že když bude chuť a dobrá vůle na těch správných místech, tak naše petice řešení urychlí,“ věří Stará.

Problémem se už vedení Pelhřimova začalo zabývat. „Výsledek je ten, že jsme zadali projektantovi udělat dopravní řešení. Ještě není úplně vypracované, máme ve hře dvě až tři varianty, jak situaci řešit. Pravděpodobně tam umístíme přechod se semaforem,“ naznačuje místostarosta Ladislav Med. Projekt by podle něj měl být zařazen do rozpočtu města na příští rok.

V Janovicích se zase lidé peticí domáhají stavby chodníku

Další petici doručili pelhřimovské radnici obyvatelé místní části Janovice. Žádají v ní rovněž o zklidnění a usměrnění silničního provozu. Jako nejproblémovější vidí křižovatku na začátku obce ve směru od Veselé. V petici lidé požadují vybudovat chodníky pro větší bezpečnost chodců.

Řešení by podle vedení pelhřimovské radnice mohla přinést oprava silnice z Rynárce do Janovic. Do projektové dokumentace by měl být zanesen také chodník.

Zda je vybudování navrhovaného chodníku vhodným řešením, má ovšem ještě ukázat vyhodnocení technického a dopravního průzkumu.

„Problematika zůstává předmětem dalších jednání a zástupci osadního výboru Janovice budou pozváni na setkání se zpracovatelem projektové dokumentace,“ dodala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.