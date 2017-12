Odborníci varují před pyrotechnikou z tržnic, ročně zraní desítky lidí

Nádherné barevné obrazce na tmavé obloze a ohromující akustický doprovod, ale také vážná poranění rukou a obličeje, to je pravidelný výsledek oslav Vánoc a konce kalendářního roku s používáním ohňostrojů, petard, pum, dělobuchů a další zábavní pyrotechniky.



„Nejvíce případů těchto poranění máme každoročně 24. a 25. prosince a samozřejmě 31. prosince a 1. ledna. Většinou se jedná o mladší lidi, hlavně muže,“ popisuje Igor Pafčuga, primář Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kam záchranáři z metropole a středních Čech převážejí poraněné po úrazech pyrotechnikou k ošetření.



Jak zábavní pyrotechniku používat bezpečně Pyrotechniku kupujte pouze v kamenných obchodech, výrobky uchovávejte v suchu a používejte je podle návodu.



Před odpalem se vybavte rukavicemi a pro jistotu si připravte kbelík s vodou.



Pyrotechniku nikdy neodpalujte v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel.



K odpálení používejte „odpalovací“ plochu, neodpalujte „z ruky“.



Při zapalování pyrotechniky dodržujte bezpečnou vzdálenost od jiných lidí.



Pokud se odpal nezdaří, nechte pyrotechniku ležet na místě a „zalijte“ ji vodou.



Pyrotechniku zalijte vodou i po ukončení odstřelu.



Zranění, která používáním rachejtlí, ohňostrojů a dělobuchů vznikají, jsou různého charakteru a nejčastěji k nim docházím v důsledku špatné manipulace. Část z nich vzniká i po zásahu petardou či dělobuchem, které odpálí další osoba.

„V loňském roce jsme v období adventu a konce roku ošetřili dvanáct poranění vzniklých při používání petard či dělobuchů,“ komentuje mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Stejné číslo za loňský rok uvádí i středočeská záchranka.

„Měli jsme celkem dvanáct výjezdů k úrazům, ke kterým došlo během používání zábavní pyrotechniky. Ke všem došlo během Vánoc a oslav silvestra. V některých případech jsme zaznamenali, že poraněné osoby byly pod vlivem alkoholu,“ doplňuje podrobnosti zranění z oslav konce roku mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Petardy zasahují především ruce i obličej

Přestože lékaři a záchranáři opakovaně varují před nebezpečím zábavní pyrotechniky, tak se scénář každoročně opakuje.

„K nejčastějším poraněním, která v souvislosti s petardami ošetřujeme, patří popáleniny. Některé jsou jen povrchové, často ale jde i o popáleniny třetího stupně, kdy v místě poranění dochází ke ztrátě kůže v celé její tloušťce a ošetření vyžaduje chirurgický zákrok. Ve vážných případech, dochází i k poraněním, která končí ztrátou prstů či končetiny,“ popisuje lékař.

Velmi vážná zranění vznikají, když pyrotechnika zasáhne obličej a dojde k poranění očí. Lékaři se opakovaně setkávají i s tím, že jsou poraněné děti. „Popáleninová poranění jsou obecně velmi bolestivá a závažná, proto bych dětem do rukou petardu v žádném případě nedával. Z bezpečnostních důvodů bych doporučoval i to, aby byly děti od odpalovací techniky v bezpečné vzdálenosti,“ varuje Igor Pafčuga.

Odborníci se také shodují na tom, že pokud lidé zábavní pyrotechniku používají, měli by dbát na to, aby nebyla stará a aby byla koupená u ověřených prodejců v pevných obchodech či nákupních centrech, a ne u stánků v tržnicích. Důležité je i to, aby lidé dodržovali návod k použití. „Zranění, která vzniknou neodbornou manipulací, mají vážné následky i proto, že během nich často dochází k poranění z bezprostřední blízkosti,“ dodává Jana Poštová.