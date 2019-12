Finanční výhody za dobrovolné čipování psů končí, označení bude povinné

Například ve Velkém Meziříčí vlastníci psa označeného mikročipem nemusejí v roce označení zvířete ani v roce následujícím - tedy až po dvě léta, hradit poplatky za psa. To se ale nejen tam, ale i v dalších městech brzy změní. Očipování psa bude totiž od 1. ledna 2020 povinné, zvýhodnění tak již nebude mít motivační smysl.



„Tato výhoda bude v novelizované vyhlášce upravující místní poplatky ze psů vypuštěna,“ potvrdila Michaela Hudková, mluvčí velkomeziříčské radnice.

Ve městě je podle jejích slov v současné době evidováno okolo 970 psů, opatřena čipem a zaregistrována do městské databáze je přibližně třetina z nich.

Benefity majitelům očipovaných zvířat poskytuje také jihlavská radnice. „Podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů platné pro rok 2019 má držitel psa, který jej nechal poprvé čipovat, nárok na úlevu ve výši padesáti procent sazby, nejméně však dvě stě korun. Nárok na úlevu platí po dobu jednoho roku ode dne provedení čipování,“ informovala Aneta Hrdličková z kanceláře primátorky.



Centrální databáze chybí, města tak zřizují vlastní seznamy

Také v Jihlavě od příštího roku tento bonus pro pejskaře zmizí. „Důvodem pro poskytnutí úlevy v minulých letech bylo zvýhodnit ty poplatníky, kteří nechali psa čipovat dobrovolně. V roce 2020 pouze doběhnou úlevy v těch případech, kdy držitel nechal psa očipovat v roce 2019, ze stávající vyhlášky měl nárok na jednoletou úlevu, a ta končí v průběhu roku 2020,“ podotkla Hrdličková.

Jihlavští zastupitelé se budou „psímu“ tématu věnovat na svém prosincovém zasedání. Projednávat mají rovněž návrh vyhlášky o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů.

Opatřit svého čtyřnohého mazlíčka mikročipem bude totiž sice od příštího roku povinné, ale zanesení psa do databáze nikoli. Žádný centrální registr očipovaných psů neexistuje, mnohá města proto mají nebo plánují zřídit databáze své. A právě vyhláška, jejímž návrhem se jihlavští zastupitelé budou zabývat, pejskařům tuto povinnost zaregistrování mazlíčka do seznamu stanoví.

V Jihlavě jsou evidovány necelé čtyři tisícovky psů, opatřeno mikročipem jich je zatím zhruba necelých sedm procent z nich. Jejich počet se ale zvyšuje, jen za poslední dva týdny vzrostl o dvě procenta. Mnozí lidé totiž úkol nechávají až na poslední chvíli. A nejen v Jihlavě.

Veterinářům se ke konci roku rychle plní volné termíny

„O povinnosti čipování samozřejmě vím, ale na očkování jsme objednaní až v půlce prosince, tak to nechám na tuto návštěvu, aby to měla naše fenka vyřešené všechno naráz. Je ale pravda, že když jsem naší veterinářce volala, měla hodně termínů obsazených právě kvůli čipování,“ nechala se slyšet majitelka křížence Jana z Havlíčkova Brodu.

Veterináři zvýšený zájem potvrzují. „Zhruba od začátku září už lidé začali z tohoto důvodu chodit a jak se termín, do kdy by to měli mít hotové, blíží, zájem roste,“ uvedl Jan Havránek, který má svoji ordinaci v Polničce na Žďársku.



Z lidí, kteří za ním se svými pejsky pravidelně docházejí, má podle jeho slov čip vyřešena více než polovina. „Z toho tak deset procent mělo psa opatřeného mikročipem už před stanovením této povinnosti,“ dodal Havránek s tím, že očipování u něj vyjde na pětistovku.

Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit jejich identifikaci ze strany kontrolních orgánů, zefektivnit monitorování chovů a kontrolu dodržování předpisů pro chovatele. Má rovněž usnadnit postihování majitelů takzvaných množíren.

Cena za očipování zvířete se pohybuje mezi 300 a 600 korunami

„U označeného zvířete bude také možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné, dojde-li ke krádeži psa, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu - například zaviní-li dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“ - a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má navíc podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli než neoznačený pes,“ popsal další výhody čipování mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Čipování je jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o velikosti necelého centimetru se aplikuje pod kůži zvířete. Jeho obal je vyroben z nezávadných materiálů, na něž tělo zvířete nereaguje.

Cena za očipování se různí podle konkrétního veterináře, obvykle se ale pohybuje mezi třemi a šesti stokorunami. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 tisíc korun.