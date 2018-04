Muž ve Zlíně ubil sousedova jorkšíra smetákem. Pořád to hulákalo, říká

Sedmdesátiletý muž žijící ve starém činžovním domě ve zlínské části Lazy byl na svou desetiletou fenku Nelu, která byla křížencem jorkšíra, značně fixovaný. Poslední roky měl pouze ji.

Když ji senior před pár dny šel vyvenčit, pejsek mu při zamykání dveří od bytu utekl po schodech.

„Nic jsem neviděl, akorát jsem slyšel ránu. Otočím se ke dveřím a Nelina tam leží. Viděl jsem krev u pusy. Stál jsem tam a volal: Nelinko, slyšíš mě? Už jenom cosi zachrčela,“ popisoval muž v reportáži TV Prima.

Veterinářka, k níž muž fenku okamžitě přivezl, už jí neměla šanci pomoct. Po prohlédnutí těla konstatovala frakturu lebky.

„Nemrzí mě to, pes mě týral devět roků“

Když případ začali řešit policisté, bylo o viníkovi okamžitě jasno - byl jím soused bydlící o patro výš.

„Čtyřicetiletý muž se přiznal, že uhodil psa smetákem. Policisté na případu dál pracují a vyslýchají další svědky,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Já jsem k tomu měl důvod. Když jsem byl na schodišti, tak to hulákalo, před barákem to hulákalo. Třikrát se mi ta potvora zakousla do nohavice. Tak říkám: A dost! Vzal jsem smeták, který byl u dveří. Bránil jsem se,“ hájil se viník.

Ubití sousedova psa podle všeho nelituje. „Ten pes mě tady týral devět roků, tak mě to ani nemrzí,“ doplnil.

Oslovení sousedi ale mluví jinak. Fenka prý sice štěkávala, ale jinak byla přátelská a nikdy nikomu neublížila.

„Případ prověřujeme jako přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání. Ve správním řízení hrozí pachateli pokuta až do výše půl milionu korun,“ poznamenala policejní mluvčí.