VIDEO: Kousání i škádlení. Podívejte se na dovádění policejních štěňat

Sourozenci Enija, Elvie, Eira a Edgar si navzájem nic nedarují. Opakovaně se dostávají do potyček, při kterých pořádně cení zuby. „Většinou to je jen škádlení, ale nesmí to přesáhnout určité meze,“ poznamenal jeden z policistů, kteří dostali psí drobotinu na starost.

Bezstarostné dovádění štěňatům záhy skončí. „Nyní si ještě zvykají na nové prostředí, ale pak se například už musejí naučit základní povely,“ přiblížil Libor Schejok, vedoucí odboru služby pořádkové policie moravskoslezské Policie ČR.



Do služby budou připraveni zhruba za dva roky. To se už změní ve specialisty na vyhledávání drog, výbušnin nebo jiných pachů, případně se vycvičí na všestrannost. „Je to individuální, ale nejvýkonnější jsou okolo pátého roku,“ dodal Schejok.



V kraji nyní slouží 85 policejních psů, nejčastěji německých ovčáků, nechybějí ani belgičtí ovčáci, německý ohař nebo rotvajler.

Úspěchy moravskoslezských policejních kynologů potvrzují i výsledky dubnového Mistrovství Moravy policejních psovodů a služebních psů. „V silné konkurenci a náročných disciplínách obsadili kynologové Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje krásné první a druhé místo. První místo v nejnáročnější kategorii Stopařského přeboru vybojoval také moravskoslezský psovod se svým „čtyřnohým“ kolegou,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.