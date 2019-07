Velbloudí mládě v zoo napadl pes. Jeho majitelé pak ze zahrady utekli

Velbloudice měla po útoku psa mezi nosem a tlamou krvavý šrám. Majitelka Zooparku Na Hrádečku v Horní Pěně Romana Albrechtová sdělila, že by mělo být mládě v pořádku a poranění se pravděpodobně zahojí. Událost se stala v neděli 14. červenci.

„Jsem ale hodně zklamaná z přístupu těch, kteří u nás se psem byli. Šlo to přece vyřešit úplně jinak a hned na místě. Stačilo, aby nás hned informovali o tom, co se stalo, že velbloudice krvácí. Sisi by se okamžitě dostalo pomoci. I tak samozřejmě následně dostala veškerou péči, kterou jsme jí mohli poskytnout,“ sdělila Albrechtová.



Celý incident má zoo kamerově zdokumentovaný. Majitelé psa opustili zoo, aniž by dali vědět někomu z personálu. Vzhledem k události provedeme takové kroky, aby se toto již neopakovalo. „Každá zoo má svůj návštěvní řád a sama se rozhoduje, zda chce psy vpouštět a za jakých podmínek. Základ je však slušný pes a slušný majitel. Pokud tomu tak není, tak tito návštěvníci nemají v areálu zoologických co dělat a měli by být vyvedeni z areálu,“ pokračovala Albrechtová.

Plošný zákaz vstupu se psy prozatím nechystá. Záběry, které má k dispozici dokazují, že pán se psem během pár minut opustil areál a schovával se v autě, i když viděl, že vedení zoo běhá po parkovišti a hledá viníka. Později tak učinila i jeho partnerka.

„Jiný návštěvník nám naštěstí nahlásil, co se stalo, a tak byla naše ošetřovatelka u zvířete během dvou minut a situaci řešila,“ dodala majitelka zooparku.

Velbloudí mládě se zotavuje, ovšem vývoj stavu rány je zatím nejasný. „Pokud by někdo něco podobného viděl, neměl by hlavně zůstat lhostejný a nezáleží na tom, v jaké zoo se to odehraje,“ vyzvala Albrechtová.