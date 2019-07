Muž v Náchodě zachránil psa z jímky, pak mu musel kamarád volat pomoc

Pozůstatky továrního areálu se rozkládají asi na třech hektarech v centru Náchoda. Velkou část se zbořeništěm budov už vykoupilo město od developera a vyčistilo plochu, na okraji však zůstává nezabezpečená stará čistírna odpadní vody v majetku jiného soukromníka. Do jedné ze dvou nádrží pes spadl.

„Šli jsme s kamarádem kolem garáží v ulici Příkopy, když jsem zaslechl kňučení a plácání ve vodě. Podíval jsem se dírou v betonovém plotě a uviděl hlavu psa. Betonová zeď tam končí a může se tam dostat každý. Nejhorší by bylo, kdyby tam do vody spadlo dítě,“ popisuje Petr Hána z Náchoda.

Chtěl přivolat hasiče nebo strážníky, ale jeho kamarád Vladimír Krtička se vrhnul do vody sám, prý už to vypadalo se psem špatně, potápěl hlavu pod vodu a nemusel by vydržet dál plavat.

Muž, který zůstal na břehu, pak psa vytáhl. „Psa jsem mohl vytáhnout jen díky tomu, že měl obojek. Ale na kámoše bych sám nestačil, stejně bych musel někoho přivolat. Už dostával křeče do rukou, jímka je navíc hrozně hluboká. Pak kamaráda vytáhli strážníci, povedlo se to napodruhé,“ říká Petr Hána.

Zachránce byl trochu poraněný na břiše, jak se snažil zachytit psa. Ten ho ale nepoškrábal až do krve, takže nakonec odmítl ošetření. Strážníci mu to ale doporučili kvůli možné infekci ze stojaté vody.

„Pro nás to byl v tomto místě vůbec první zásah, i když na sociálních sítích už lidé zmiňovali i jiné případy topících se zvířat. Vyrozuměli jsme už majitele pozemku, aby si zabezpečil plot,“ říká velitel městské policie Petr Valica.

Labrador měl čip, a tak ho strážníci vrátili majiteli.

Někdejší tovární areál sousedí se sídlištěm na Plhově. „Není týden, kdy bych odtamtud neposílal pryč děti různého věku,“ povzdychl si nad nezabezpečenou jímkou jeden z místních Leoš Malík ve facebookové skupině Náchodské dění.