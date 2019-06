Pokousaná seniorka v ruce nic neudrží, majitele psa obvinila policie

Fena ženu a jejího pudla napadla loni v prosinci v Ostrově. Policie o případu informovala až nyní, kdy majitele útočícího křížence obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Devětadvacetiletý muž tehdy v noci venčil svého psa, kterého měl připnutého na samonavíjecím vodítku. V tuto dobu šla venčit psa i seniorka. Fenka patřící muži na jejího psa zaútočila, čemuž žena chtěla zabránit,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Důchodkyně se snažila svého pudla chytit do rukou a odnést do bezpečí. Rozzuřená fena ale zaútočila i na ni a kousla ji do ruky.

„Zraněná žena se musela později podrobit operaci v nemocnici. V důsledku kousnutí byla omezena v běžném způsobu života. Měla nehybnou pravou ruku a do dnešního dne není schopna v ruce nic udržet. Není vyloučena možnost trvalých následků,“ uvedla mluvčí.

Obviněného majitele psa může soud poslat do vězení až na čtyři roky.