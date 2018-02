Štěně spolklo uzeninu s 8 vruty a 27 hřebíky, někdo mu ji hodil na dvůr

„Buďte obezřetní při venčení čtyřnohých miláčků a pečlivě zkontrolujte své zahrady,“ vyzývají pejskaře strážníci na svých stránkách.

A zároveň dodávají, aby majitelé po svých psech nezapomínali uklízet hromádky.



Právě neuklizené psí exkrementy totiž mohou být jedním z důvodů, proč se někdo pokouší tímto trýznivým způsobem zvířata zranit.

„Štěněti německého ovčáka návnadu někdo hodil na dvůr, kde hlídalo dům a pozemek. Snědlo tuto uzeninu, v níž bylo osm vrutů a dvacet sedm hřebíků. Paní nám říkala, že fenka od rána zvracela. Naštěstí už je mimo ohrožení života,“ sdělila ve středu iDNES.cz košťanská strážnice Nikola Daňková.

Město zvažuje trestní oznámení

Místní obyvatelé nenechali výzvu městské policie na Facebooku bez povšimnutí.

„Není to příjemná zpráva, ale možná je to právě proto, že většina po svých psech neuklízí. A přitom na tom není nic těžkého. Doufám, že na takovou návnadu nenarazíme. Děkuju za upozornění,“ reaguje například Veronika Řeháčková.

Lada Vasmerová na sociální síti naopak tvrdí, že v Košťanech na rozdíl od jiných měst po psech dokonce páníčci i uklízejí. „Neustále jsou k dispozici i sáčky. Tohle je hnus, doufám, že se přijde brzo na toho debila, který to dělá,“ píše.

Diskutující Franta Cavalera má jasno v tom, jak by dotyčného potrestal: „Když to tak čtu, nejradši bych tomu zmr..vi, co to dělá, dal do guláše také hřebíky. Alespoň by věděl, co to pro ta zvířata je za bolest.“

Košťanská radnice podle slov místostarosty Zbyňka Krále zvažuje v souvislosti s tímto případem podat trestní oznámení na neznámého pachatele.